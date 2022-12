НВ меняет название и логотип. Обращение главного редактора Виталия Сыча 30 декабря, 10:06 Проект НВ отказывается от бренда «Новое время» и меняет логотип на латинское NV. (Фото:НВ)

Главный редактор проекта НВ Виталий Сыч объясняет, почему полное название медиахолдинга теперь будет звучать как New Voice, сокращенно — NV.

Виталий Сыч Главный редактор проекта НВ

Подходит к концу этот непростой год, и мы прощаемся с Новым временем.

Мы основали НВ (Новое время) еще до аннексии Крыма, и это название уже давно не отвечает нашим ценностям. Мы всегда защищали и продвигали в Украине личные и экономические свободы, прозападные общественные, политические и экономические трансформации. Сегодня мы больше не хотим иметь ничего общего с языком и культурой страны, которая является антиподом всего, во что мы верим и за что боремся все эти годы.

Наши радио, журнал и сайт давно полностью перешли на украинский. Мы доказали, что качественный журналистский продукт может быть популярен в Украине, а успешный медиабизнес в стране возможен даже при соблюдении высоких журналистских стандартов.

Аудитория сайта NV.ua в этом году достигла 15 млн пользователей в месяц, тогда как аудитория YouTube-канала Радио НВ выросла с 1 млн в месяц до войны до почти 8 млн в месяц сейчас, поэтому сопоставима с телеканалами.

Мы прощаемся с брендом Новое время и оставляем латинское NV.

Это и есть наш главный бренд. Наш медиадом уже почти 100% диджитал, поэтому бренд NV — такой же, как и домен сайта. Полное название медиахолдинга будет звучать как New Voice. Собственно, так уже год называется наша англоязычная версия.

Надеюсь, наши новости на сайте и голоса в эфире поддерживали вас в течение года. Это был трудный год для нашей компании и для каждого из нас лично, но мы устояли, восстановились и теперь думаем о направлениях развития. Уже начали возвращаться на работу первые из наших семи ребят, присоединившихся за эти десять месяцев к рядам ВСУ.

Но мы хотим поблагодарить и за вашу поддержку. Несмотря на сложности, с которыми вы все столкнулись в этом году, почти никто из 15 тыс. подписчиков на нашем сайте не перестал поддерживать нас.

Мы и дальше будем наполнять наш бренд новыми смыслами. Уверен, мы вместе с вами оставим позади коррупцию и иллюзии, десятилетиями мешавшие Украине стать свободной европейской страной с мощной экономикой.

Все украинцы в этом году удивили мир и полностью изменили восприятие страны. Теперь в глазах всего мира это инновационная, решительная и, безусловно, свободная страна западной цивилизации. Через несколько лет этот образ должен наполниться содержанием.

Благодарю всех, кто читает, слушает, смотрит и поддерживает нас все эти годы.

***

NV — независимый медиахолдинг, созданный командой профессиональных журналистов в 2014 году. Его инвестором является инвесткомпания Dragon Capital, которую возглавляет Томаш Фиала. Сегодня в холдинг входят еженедельный журнал, новостной сайт NV.ua, общенациональное разговорное Радио NV, дискуссионные панели и англоязычная версия сайта The New Voice of Ukraine, запущенная в 2022 году.