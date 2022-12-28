Путин готов воевать дальше. Что изменится на фронте и в самой России 28 декабря, 09:13 Эксклюзив НВ

На очередной раунд обострения войны стоит рассчитывать и стоит к этому готовиться

Если говорить о будущей модели России, то на это влияют несколько процессов. Процессы давления на Россию извне, и связанные с этим процессы деградации России изнутри.

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О процессах, которые идут извне. Тут все зависит от того, насколько путь продвижения и самой России, и всего международного окружения в этом направлении будет меняться с учетом национальных интересов других стран. Меры санкционного давления пока не играют роли разрушающего фактора, поскольку недостаточно механизмов контроля над их соблюдением. У Москвы есть возможность обходить такие санкции. Ограничение цен на нефть — тоже полумеры. И они не разрушительны. Потому что многие боятся краха нефтяного рынка, если оттуда уйдет Россия со своими ресурсами. Поэтому затягивание петли на шее России происходит очень медленно.

Другой внешний фактор — давление на Россию через Украину — через ее военное поражение. И здесь тоже не все складывается в нашу пользу. Пока. Поскольку слишком разнятся взгляды на будущее РФ ведущих стран — Франции, Германии, США. Мое предположение — Франция и Германия никак не могут отказать от того, что они видят Россию как огромный рынок, где можно получать хорошие прибыли. И после окончания войны они не прочь на него вернуться. А вернуться туда можно лишь в том случае, если есть какие-либо преференции от российского правительства.

Поэтому и Шольц, и Макрон пытаются выставить себя в роли посредников,