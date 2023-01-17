12 попыток покушения на Зеленского, дискуссии о танках и плане Путина на Донбасс 17 января, 18:03

Чем жила страна 17 января 2022 года

● Сражение за Соледар продолжается. По состоянию на 17 января украинские военные находятся в Соледаре и дают отпор оккупантам РФ, заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, ситуация остается такой, как вчера.

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16 января Череватый говорил, что Россия не захватила город в Донецкой области, а ВСУ выполняют две задачи: не дают оккупантам системно прорвать оборону и пытаются максимально обескровить врага.

● Российские оккупанты не бросают свои намерения полностью захватить Донецкую область, враг ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.

● План Путина — взять Донбасс до весны. По данным украинской разведки, российский диктатор поручил командующему оккупационными войсками Валерию Герасимову захватить Донецкую область до марта. Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире телеканала FreeДом.

Юсов напомнил, что Путин уже не впервые ставит захватчикам каждый раз переносившиеся сроки по захвату Украины. Представитель ГУР убежден, что у оккупантов ничего не получится и в этот раз.

● Почти 900 оккупантов за сутки. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 116 950 своих военных, за минувшие сутки — 870. Такие данные по состоянию на утро 17 января обнародовал Генштаб ВСУ.

Также оккупанты потеряли более 20 тыс. единиц техники, среди которой: 3121 (+3 в сутки ) , боевые бронированные машины — 6215 (+11), артсистемы — 2104 (+5) , реактивные системы залпового огня — 441 (+3) , средства ПВО — 220 (+0) , самолеты — 286 (+0) , г вертолеты — 276 (+0) , бы беспилотники оперативно-тактического уровня — 1872 (+0) и многое другое.

● Президент Владимир Зеленский с начала полномасштабного вторжения России пережил более 12 попыток покушения, сообщила британская Independent. Часть из них помогло предотвратить Центральное разведывательное управление США.

● Арестович ушел от Зеленского. Офис президента отправил в отставку внештатного советника Алексея Арестовича, заявил УП пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Перед этим тот написал заявление об увольнении из-за собственных скандальных высказываний о российской ракете, разрушившей многоэтажку в Днепре.

Арестович опубликовал в ФБ заявление об увольнении по собственному желанию, объяснив, что хочет «показать пример цивилизованному миру — принципиальная ошибка, а значит, в отставку».

● В Днепре завершили поисково-спасательные работы на месте разрушенного Россией жилого дома. Там погибли 44 человека, в том числе пятеро детей, сообщила ГСЧС. После 69 часов поисков спасли 39 жителей дома, в том числе шестерых детей. Травмы получили 79 человек, детей из них 16.

● Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram написал: «По уточненной информации, российская ракета убила 45 человек, среди них 6 детей. Отомстим за каждого».

● Россия, вероятно, выпустила по многоэтажке в Днепре противокорабельную ракету Х-22 (AS-4 Kitchen по классификации НАТО). Кремль соврал, переложив ответственность за теракт на украинскую ПВО. Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании за 17 января.

Британцы заявили, что во время массированной ракетной атаки 14 января оккупанты, прежде всего, целились по украинской электросети. Но выпущенная из бомбардировщика Ту-22М Х-22 известна своей неточностью, ее радиолокационная система наведения плохо различает цели в городских районах.

● Владимир Зеленский в обращении от 16 января подчеркнул, что удар по Днепру подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда, и Украина использует все возможности, чтобы каждый российский военный преступник получил приговор и отбыл наказание.

● США «признают», что Украине нужно наносить удары дальше линии фронта. Об этом заявил заместитель председателя Пентагона по политическим вопросам Колин Каль во время брифинга в Киеве.

● Значительная угроза ракетного удара с Черного моря. По состоянию на 17 января РФ держит в Черном море почти рекордное количество ракет Калибр, заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. «Сегодня мы оцениваем общий залп ракет на бортах всех шести находящихся на боевом дежурстве ракетоносителей до 44 ракет. Мы говорим о том, что ракетная опасность остается актуальной. Потому что нахождение в море на боевых позициях, снаряжение и такое количество — все это может свидетельствовать о продолжении ракетных атак», — сказала она.

● Около 2/3 компаний из Австрии, представленных на российском рынке до войны, продолжают работать без каких-либо самоограничений. Об этом говорится в еженедельном мониторинге KSE Institute о влиянии выхода иностранных компаний на экономику России.

● Новым министром обороны Германии станет Борис Писториус, его назначит немецкий канцлер Олаф Шольц. Об этом сообщили в пресс-службе федерального правительства. 19 января Писториус получит от президента Германии свидетельство о назначении и присягнет в Бундестаге.

После отставки Кристины Ламбрехт (состоялась 16 января) Шольц провел тесные консультации с руководством партии и парламентской группы СДПГ и остановил свой выбор на Писториусе. Он является соратником канцлера по СДПГ, с 2013 года занимает должность министра внутренних дел Нижней Саксонии, а с 2017 года является членом земельного парламента в Ганновере.

● Leopard — задача №1. Решение о поставках Украине танков будет первым пунктом в повестке дня нового министра обороны Германии Бориса Писториуса, заявил вицеканцлер и министр экономики страны Роберт Хабек. «Это первый вопрос, который должен быть решен конкретно», – отметил он.

В комментарии телеканалу Welt Хабек выразил надежду на скорейшее решение о передаче Украине танков немецкого производства союзниками.

● Польша пытается добраться до Германии. Союзники Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца в Давосе, чтобы тот разрешил поставки танков Leopard Украине. Ведь 20 января состоится встреча министров обороны в формате Рамштайн.

Президент Польши Анджей Дуда надеется, что вместе с союзниками удастся сформировать хотя бы бронетанковую бригаду. «Мы надеемся, и мы пытаемся организовать более широкую поддержку для Украины. Поэтому мы надеемся, что у нас найдутся партнеры, которые передадут танки Украине. Мы надеемся, что производитель этих танков — Германия — тоже будет принимать участие в поставках», — сказал он сегодня во время круглого стола по вопросам европейской безопасности на полях Всемирного экономического форума.

Президент Литвы Гитанас Науседа «твердо верит»: Берлин предоставит борющейся с российским вторжением Украине танки Leopard. По его словам, «роскоши для таких задержек нет», а снабжение станет стратегической частью следующей фазы конфликта.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно анонсировал « важные решения», однако сказал, что в настоящее время Мадрид не может предоставить свои Leopard. В то же время глава МИД Финляндии Пекка Гаависто заявил, что дискуссия по поводу боевых танков продолжается, а Хельсинки «готовы сыграть свою роль в этой поддержке».

● Британцы опередили всех. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что его страна направит в Украину танки Challenger 2. The Sun уточнила, что Британия направит в Украину 14 Challenger 2 и 30 155 мм САУ AS90. Уоллес напомнил, что его страна первой передаст ВСУ западные танки.

● Уоллес также считает (о чем он сказал в британском парламенте), что российский диктатор Путин «настроен оптимистично» по поводу развязанной им войны против Украины и, вероятно, можно ожидать нового российского наступления.

● Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли будет убеждать США и Канаду отправить Украине танки во время своего двухдневного рабочего визита, сообщает Sky News. Перед своей поездкой в США он сообщил, что проведет переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном. Украина станет главным вопросом повестки дня.

А дальше в планах Блинкена — Китай:

● Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Китай 5-6 февраля, где встретится с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом. Об этом сообщило Politico со ссылкой на ознакомленных с планами поездки американских дипломатов. Подробности визита Блинкена ни Госдеп, ни китайское правительство не обнародовали. В прошлом месяце представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что, кроме прочего, «война России против Украины будет на повестке дня».

● В Украину прибыла глава Минобороны Латвии Инара Мурниеце. Это ее первый визит в Киев после назначения на должность.

● На авиабазу Отопене возле столицы Румынии Бухареста прибыли натовские самолеты дальнего радиолокационного наблюдения и обнаружения AWACS. Три таких самолета смогут получать данные со всей центральной Европы, они способны обнаруживать вражеские самолеты, корабли или наземную технику на расстоянии до 400 км, обеспечивая защиту от возможных ракетных атак.

«Самолеты радиолокационного наблюдения прибыли в Бухарест, откуда они будут передавать в НАТО информацию о любых тактических и оперативных перемещениях на границе Альянса. В контексте незаконной войны России против Украины НАТО будет отслеживать военную активность на восточном фланге с помощью самолетов AWACS. Румыния и союзники в безопасности!» — написал в ФБ министр национальной обороны Румынии Ангел Тилвар.

И для финала –—немного экономики:

● Девять человек на одно рабочее место. На 1 января 2023 года на одно свободное рабочее место в Украине претендуют девять безработных. Об этом заявила директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк, которая добавила: «Существенным остается дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда». По ее словам, большинство вакансий предлагают на предприятиях перерабатывающей промышленности (почти 18%) и в сельском хозяйстве ( 17%). А в профессиональном разрезе работодатели чаще всего ищут работников по обслуживанию и эксплуатации оборудования и машин (25%) и квалифицированных работников ( 15%).

Еще:

● Первый транш уже в Украине. Украина получила первый транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в 3 млрд евро. Общая сумма пособия составит 18 млрд евро. Об этом идет речь на сайте Еврокомиссии.

Будущие выплаты Украине в рамках пособия в размере 1,5 млрд евро в месяц будут продолжаться с марта. Они будут зависеть от удовлетворительного прогресса в выполнении согласованных условий и постоянного соблюдения требований по отчетности.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.