Официально. Новым министром обороны Германии станет Борис Писториус

17 января, 12:33
Поделиться:
Борис Писториус заменит на посту министра обороны Германии Кристине Ламбрехт (Фото:Boris Pistorius/Facebook)

Борис Писториус заменит на посту министра обороны Германии Кристине Ламбрехт (Фото:Boris Pistorius/Facebook)

Новым министром обороны Германии станет Борис Писториус, его назначит немецкий канцлер Олаф Шольц.

Об этом сообщили в пресс-службе федерального правительства.

19 января Писториус получит от президента Германии свидетельство о назначении и принесет присягу в немецком Бундестаге.

Видео дня

Шольц поприветствовал назначение Писториуса на поста главы немецкого оборонного ведомства. Канцлер назвал его опытным политиком, имеющим административный опыт, много лет занимающийся политикой безопасности.

Читайте также:
Джуди Демпси
Джуди Демпси
Шольц между Берлином и Москвой. Что происходит с Германией

«Благодаря своей компетентности, напористости и большому сердцу, именно тот человек, который должен возглавить Бундесвер в этот поворотный момент» — отметил он.

Отмечается также, что после отставки Кристине Ламбрехт Шольц провел тесные консультации с руководством партии и парламентской группы СДПГ и остановил свой выбор на Писториусе в качестве нового министра обороны.

Писториус является соратником канцлера Германии Олафа Шольца по СДПГ. С 2013 года он занимает пост министра внутренних дел Нижней Саксонии, а с 2017 года является членом земельного парламента в Ганновере.

Также Писториус был бургомистром немецкого города Оснабрюк с 2006 по 2013 год.

16 января Ламбрехт официально попросила Шольца об отставке, он ее принял в этот же день.

Читайте также:
Шольц заявил, что Германия продолжит «тщательно взвешивать каждый шаг» в вопросах поставок ВСУ оружия

В заявлении она дала понять, что ее решение связано с рядом скандалов.

Вот некоторые из них:

  • вскоре после вступления в должность в декабре 2021 года призналась, что не знает званий Бундесвера, а через пять месяцев сказала, что до сих пор их не выучила,
  • заявляла, что Германия поддерживает Украину, отправив 5000 военных касок,
  • опубликовала новогоднее обращение в Instagram, в котором на фоне фейерверков говорит, что полномасштабная война в Украине позволила ей познакомиться с интересными людьми,
  • подверглась критике за БМП Puma, которые сломались во время учений,
  • не смогла улучшить ситуацию с плохим оснащением немецких вооруженных сил, несмотря на выделение на это 100 миллиардов евро,
  • взяла своего сына в путешествие на военном вертолете.
Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Германия Олаф Шольц Борис Писториус

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X