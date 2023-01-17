Официально. Новым министром обороны Германии станет Борис Писториус
Борис Писториус заменит на посту министра обороны Германии Кристине Ламбрехт (Фото:Boris Pistorius/Facebook)
Новым министром обороны Германии станет Борис Писториус, его назначит немецкий канцлер Олаф Шольц.
Об этом сообщили в пресс-службе федерального правительства.
19 января Писториус получит от президента Германии свидетельство о назначении и принесет присягу в немецком Бундестаге.
Шольц поприветствовал назначение Писториуса на поста главы немецкого оборонного ведомства. Канцлер назвал его опытным политиком, имеющим административный опыт, много лет занимающийся политикой безопасности.
«Благодаря своей компетентности, напористости и большому сердцу, именно тот человек, который должен возглавить Бундесвер в этот поворотный момент» — отметил он.
Отмечается также, что после отставки Кристине Ламбрехт Шольц провел тесные консультации с руководством партии и парламентской группы СДПГ и остановил свой выбор на Писториусе в качестве нового министра обороны.
Писториус является соратником канцлера Германии Олафа Шольца по СДПГ. С 2013 года он занимает пост министра внутренних дел Нижней Саксонии, а с 2017 года является членом земельного парламента в Ганновере.
Также Писториус был бургомистром немецкого города Оснабрюк с 2006 по 2013 год.
16 января Ламбрехт официально попросила Шольца об отставке, он ее принял в этот же день.
В заявлении она дала понять, что ее решение связано с рядом скандалов.
Вот некоторые из них:
- вскоре после вступления в должность в декабре 2021 года призналась, что не знает званий Бундесвера, а через пять месяцев сказала, что до сих пор их не выучила,
- заявляла, что Германия поддерживает Украину, отправив 5000 военных касок,
- опубликовала новогоднее обращение в Instagram, в котором на фоне фейерверков говорит, что полномасштабная война в Украине позволила ей познакомиться с интересными людьми,
- подверглась критике за БМП Puma, которые сломались во время учений,
- не смогла улучшить ситуацию с плохим оснащением немецких вооруженных сил, несмотря на выделение на это 100 миллиардов евро,
- взяла своего сына в путешествие на военном вертолете.