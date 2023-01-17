Официально. Новым министром обороны Германии станет Борис Писториус 17 января, 12:33 Борис Писториус заменит на посту министра обороны Германии Кристине Ламбрехт (Фото:Boris Pistorius/Facebook)

Новым министром обороны Германии станет Борис Писториус, его назначит немецкий канцлер Олаф Шольц.

Об этом сообщили в пресс-службе федерального правительства.

19 января Писториус получит от президента Германии свидетельство о назначении и принесет присягу в немецком Бундестаге.

Видео дня

Шольц поприветствовал назначение Писториуса на поста главы немецкого оборонного ведомства. Канцлер назвал его опытным политиком, имеющим административный опыт, много лет занимающийся политикой безопасности.

«Благодаря своей компетентности, напористости и большому сердцу, именно тот человек, который должен возглавить Бундесвер в этот поворотный момент» — отметил он.

Отмечается также, что после отставки Кристине Ламбрехт Шольц провел тесные консультации с руководством партии и парламентской группы СДПГ и остановил свой выбор на Писториусе в качестве нового министра обороны.

Писториус является соратником канцлера Германии Олафа Шольца по СДПГ. С 2013 года он занимает пост министра внутренних дел Нижней Саксонии, а с 2017 года является членом земельного парламента в Ганновере.

Также Писториус был бургомистром немецкого города Оснабрюк с 2006 по 2013 год.

16 января Ламбрехт официально попросила Шольца об отставке, он ее принял в этот же день.

В заявлении она дала понять, что ее решение связано с рядом скандалов.

Вот некоторые из них:

вскоре после вступления в должность в декабре 2021 года призналась, что не знает званий Бундесвера, а через пять месяцев сказала, что до сих пор их не выучила,

заявляла, что Германия поддерживает Украину, отправив 5000 военных касок,

опубликовала новогоднее обращение в Instagram, в котором на фоне фейерверков говорит, что полномасштабная война в Украине позволила ей познакомиться с интересными людьми,

подверглась критике за БМП Puma, которые сломались во время учений,

не смогла улучшить ситуацию с плохим оснащением немецких вооруженных сил, несмотря на выделение на это 100 миллиардов евро,

взяла своего сына в путешествие на военном вертолете.