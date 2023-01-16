Путин поручил Герасимову захватить Донбасс до марта, но у оккупантов ничего не получится — военная разведка

16 января, 21:39
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Андрей Юсов (Фото:Скриншот/YouTube/Суспільне Новини)

Андрей Юсов (Фото:Скриншот/YouTube/Суспільне Новини)

По данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин поручил командующему оккупационными войсками Валерию Герасимову захватить Донецкую область до марта.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телеканала Freeдoм.

Юсов добавил, что для оккупантов приоритетное направление — это Донбасс.

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«Очередные сроки, которые он (Путин — ред) определяет уже для Герасимова, как для нового руководителя СВО, а на самом деле войны против Украины, и Герасимов эти цели опускает уже ниже — это цели захвата Донбасса и формирование там определенной зоны безопасности уже до марта месяца», — сообщили в украинской разведке.

Юсов напомнил, что диктатор уже не первый раз ставит захватчикам сроки по захвату Украины, которые каждый раз переносились. Он убежден, что у оккупантов ничего не получится и в этот раз.

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Глава Минобороны Алексей Резников в интервью BBC спрогнозировал, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 15 декабря сообщал, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, оно может начаться с территории Беларуси в направлении Киева.

В ГУР отмечали, что Россия может готовиться к новому наступлению в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

https://www.youtube.com/embed/Ibj0mYYv7nU
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донбасс Владимир Путин Донецкая область Разведка Валерий Герасимов

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