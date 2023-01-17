За последние сутки ВСУ ликвидировали почти 900 военных армии РФ — Генштаб ВСУ 17 января, 08:40 Вещи российских оккупантов, разбросанные после удара ВСУ по их расположению в Макеевке (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 116 950 своих военных, за минувшие сутки — 870.

Такие данные по состоянию на утро вторника, 17 января, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились более 20 000 единиц техники, среди них:

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Танки — 3121 ( +3)

+3) Боевые бронированные машины — 6215 ( +11)

+11) Артиллерийские системы — 2104 ( +5)

+5) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 441 ( +3)

РСЗО) — 441 +3) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 220 ( +0)

ПВО) — 220 +0) Самолеты — 286 ( +0)

+0) Вертолеты — 276 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1872 ( +0)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1872 +0) Крылатые ракеты — 749 ( +0)

+0) Корабли/катера — 17 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4877 ( +7)

+7) Специальная техника — 190 ( +0)

Россия напала на Украину 24 февраля 2022 года. 17 января — 328-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.

С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.