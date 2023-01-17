Невыносимая легкость войны. Что сделал Арестович 17 января, 15:32

Где та граница, когда легкость мнения не только советника ОПУ переходит в легкомыслие поведения и злокачественные ошибки? Ответ дал он сам

В близком ко мне кофейном ларьке на прилавке стоит стеклянная банка-копилка для маленьких пожертвований, на которой написано: «На нервы, как у Арестовича». Эта кафешка работает с генератором, там пьют кофе даже в дни воздушных тревог. Глоток кофе из итальянского аппарата удаляет войну на безопасное расстояние. Облегчает постоянное напряжение волнения за родного на фронте, дистанцирует память смертей и пыток — гнусных ужасов, принесенных к нам нелюдями. Все это работает на облегчение. Вот при чем здесь «нервы Арестовича».

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Его явление на ютуб-канале-миллионнике облегчает массовое переживание войны. Он обладает незаурядной способностью будто философски подняться над картографическими деталями военных операций к обобщениям, объясняющим наш обязательный стратегический успех и стратегическую бездарность врага. Это укрепляет надежду и приближает образ победы и спокойствия мирной жизни в контексте постоянной тревоги.

Промоутерский и аналитический талант говорливого Марка Фейгина доносит ироническую легкость оптимизма внештатного советника ОПУ до российской толпы. В современных условиях информационной войны экранная легкость оценки хода войны со стороны украинского эксперта, безусловно, указывает на тупую безнадежность планов ее безумного зачинщика и увеличивает молчаливое сопротивление его властям. Ютубовский авторитет миллионной аудитории не дается даром. Он завоеван «нервами, как у Арестовича». Приобретенный непростым умением легко говорить о невыносимой тяжести войны.

Есть в этой глупой и страшной войне ее невыносимая мучающая совесть легкость

Где та граница, когда легкость мнения не только советника ОПУ переходит в легкомыслие поведения и злокачественные ошибки?

Ответ дал он сам. Сначала, когда легкомысленно совершил ошибку, близкую к преступлению, дал информационный повод вражеской пропаганде отвести прямое обвинение российских военных в совершении очередного огромного военного преступления, в невинных жертвах гражданского населения, в международном терроризме. А потом, когда совсем не легкомысленно обратился к его аудитории и Фейгину не столько с покаянием за легкомыслие, сколько с тяжелым обвинением политических оппонентов в преувеличении его собственной вины. Ее раздувание политической оппозицией до такой степени публичности, какой она, казалось бы, никогда не имела бы.

С присущей ему легкостью обобщения еще советник ОПУ слепил для своего оправдания совершенно разные страшилки в одну страшную угрозу. Страшилка от вечно мрачного Илларионова — прорицателя новой самой опасной стадии войны — была прилеплена к словно общей политической войне, которую «вольно или невольно» ведут против президентской рати вместе, медведчуковцы и порошенковцы. Эти опасные оппоненты власти недопустимо используют «мою ошибку», чтобы уничтожать успешную власть. Ведь надо, наоборот, работать на национальное единение, которое бы объединяло всех, несмотря на разные точки зрения.

Ну что тут скажешь. И ошибку признал, и ее верную, а также глупую и злобную (такого добра хватает у нас), критику отвел от себя. Уставший советник ОПУ использовал массовую аудиторию, чтобы перевести собственную ошибку в обвинение проукраинской политической оппозиции в ее будто бы борьбе против всего ОПУ — против всей власти. Пожаловался всему миру, в частности неустойчивой аудитории нашего врага, на наши, в том числе и выдуманные им самим, политические распри. Зачем.

Да, со стороны оппозиции наговорено много лишнего и несправедливого в сторону нашего оптимистического эксперта. Впрочем, это справедливое требование с ее стороны — отделить его блогерскую легкость и завоеванную популярность от причастности к власти. Благо, он и его руководители это поняли.

Есть в этой глупой и страшной войне ее невыносимая мучающая совесть легкость. Это когда те из нас, кто достаточно обезопасен от ее прямой угрозы, позволяют себе забывать о смертельной тяжести испытания войной. Эта легкость становится особенно невыносимой, когда ее позволяют себе публичные фигуры. В частности, когда такие начинают свару, работая на политический раздор общества.

Текст опубликован с разрешения автора

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