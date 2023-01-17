Решение о поставках танков Украине станет приоритетным для нового министра обороны — вице-канцлер Германии 17 января, 13:57 Роберт Хабек прокомментировал вопрос передачи Украине танков на фоне назначения нового министра обороны Германии (Фото:Michele Tantussi/Reuters)

Решение о поставках Украине танков будет первым пунктом на повестке дня нового министра обороны Германии Бориса Писториуса, заявил вице-канцлер и министр экономики страны Роберт Хабек.

«Когда будет объявлен новый министр обороны, это первый вопрос, который должен быть решен конкретно», — отметил он, пишет Reuters.

В комментарии телеканалу Welt Хабек выразил надежду на скорейшее решение по передаче Украине танков немецкого производства союзниами.

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«Очевидно, что Украина нуждается в дальнейшей поддержке и заслуживает ее. Думаю, решение будет принято, и оно должно быть принято быстро», — резюмировал вице-канцлер.

В Германии в ближайшие дни назначат нового министра обороны. Им станет Борис Писториус, министр внутренних дел Нижней Саксонии. На этом посту он заменит Кристине Ламбрехт, ушедшую в отставку на фоне многочисленных скандалов.

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Львов 11 января объявил, что Украина получит роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции. Президент Финляндии Саули Ниинисте также подтвердил, что его страна может передать Украине «небольшое количество» Leopard.

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Однако ключевая роль в поставках отводится Германии, поскольку именно она производит Leopard и должна согласовывать их реэкспорт. На прошлой неделе вице-канцлер — министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Берлин не будет мешать, если Варшава решит передать Киеву боевые танки из своих запасов. Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит «тщательно взвешивать каждый шаг» в вопросах поставки ВСУ оружия.

13 января Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Германия на следующей неделе примет решение о поставках ВСУ танков Leopard 2. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хочет собрать танковую бригаду из Leopard, передать их готовы уже пять стран.

