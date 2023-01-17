В Днепре завершили поисково-спасательную операцию на месте ракетного удара по жилому дому: 44 погибших, в том числе пять детей 17 января, 13:18 Поисково-спасательная операция в Днепре на месте уничтоженного Россией дома длилась 69 часов (Фото:ГСЧС/Telegram)

В Днепре завершили поисково-спасательные работы на месте разрушенного Россией жилого дома во вторник, 17 января. Погибли 44 человека, в том числе пять детей.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

После 69 часов поисков по состоянию на 13:00 спасли 39 жителей дома, в том числе шестерых детей. Травмы получили 79 человек, детей среди них 16.

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По словам замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, о пропавших без вести получили 47 сообщений, из которых 23 человека установили как погибших, четырех нашли живыми у родственников или в больницах.



14 января во время массированной атаки РФ по Украине российская ракета попала по жилому дому в Днепре. В результате атаки обрушились два подъезда дома, люди оказались под завалами. По данным Офиса президента, разрушены более 200 квартир, жителей дома отселили.

