Leopard для Украины. Союзники Германии давят на Шольца: Дуда хочет собрать хотя бы одну бригаду танков 17 января, 14:02 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Leonhard Simon)

Союзники Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца в Давосе, чтобы тот разрешил поставки танков Leopard Украине. В пятницу, 20 января, состоится встреча министров обороны в формате Рамштайн.

Об этом сообщает Reuters.

Президент Польши Анджей Дуда надеется, что вместе с союзниками удастся сформировать хотя бы бронетанковую бригаду.

«Мы надеемся, и мы пытаемся организовать более широкую поддержку для Украины. Потому надеемся, что у нас найдутся партнеры, которые передадут танки Украине. Мы надеемся, что производитель этих танков — Германия — тоже будет принимать участие в поставках», — сказал он 17 января в рамках круглого стола по вопросам европейской безопасности на полях Всемирного экономического форума.

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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что «твердо верит»: Берлин предоставит борющейся с российским вторжением Украине танки Leopard. По его словам, «роскоши для таких задержек нет», а поставки станут стратегической частью следующей фазы конфликта.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно анонсировал «важные решения», однако сказал, что сейчас Мадрид не может предоставить свои Leopard. В то же время глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что дискуссия относительно боевых танков продолжается, а Хельсинки «готовы сыграть свою роль в этой поддержке».

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Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Львов 11 января объявил, что Украина получит роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции. Президент Финляндии Саули Ниинисте также подтвердил, что его страна может передать Украине «небольшое количество» Leopard.

Однако ключевая роль в поставках отводится Германии, поскольку именно она производит Leopard и должна согласовывать их реэкспорт. На прошлой неделе вице-канцлер — министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Берлин не будет мешать, если Варшава решит передать Киеву боевые танки из своих запасов. Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит «тщательно взвешивать каждый шаг» в вопросах поставки ВСУ оружия.

13 января Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Германия на следующей неделе примет решение о поставках ВСУ танков Leopard 2. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хочет собрать танковую бригаду из Leopard, передать их готовы уже пять стран.