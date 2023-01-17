Нам передают крутые танки. Сравним их с российским Т-90 17 января, 15:20

Ждем как можно быстрее поставок танков

Посмотрел сравнение танков, которые нам передают, с украинским Оплотом и российским Т-90.

Если коротко:

— Нам передают очень крутую нужную технику.

— Жаль, что мы так мало выпустили наших Оплотов, они тоже крутые.

Видео дня

— Танк Т-90 — конечно, опасен, но мы все равно победим!

Ниже сравнение:

а) Немецкий Leopard 2.

б) Challenger 2.

в) Украинский Оплот.

г) Российский Т-90.

Итак, Leopard 2: Боевая масса — 50−66,5 тонн, экипаж 4 человека. Выпущено 3200 штук этих танков. Вооружение: 120-мм гладкоствольная пушка Rh-120 фирмы Rheinmetall. С пушкой спарен пулемет MG3 калибра 7,62 мм. Еще один MG3 расположен в турельной установке на заряжающемся люке. Скорострельность до 8 выстрелов в минуту в движении. Системы управления огнем вырабатывают данные для стрельбы (углы вертикального и горизонтального наведения пушки) на основе атмосферных условий, типа боеприпаса, пространственного положения танка, расстояния до цели. Для прицеливания наводчику нужно выбрать цель и наложить на нее маркер. Выявить замаскированные цели помогает специальный датчик, реагирующий на их тепловое излучение. Двигатель мощностью 1500 л.с. Скорость 68−72 км/ч. Запас хода 220−550 км. Пробег танка до капитального ремонта 10 000 км. Стоимость $10−20 млн.

Challenger 2: Боевая масса — 62,5 тонн. Экипаж 4 человека. Выпущено более 400 танков. Вооружение: 120-мм нарезная пушка L30A1. Пушка стабилизирована в двух плоскостях, приводы ее наведения полностью электрические. Боекомплект пушки составляет 52 выстрела. Скорострельность 6−9 выстрелов в минуту. Цифровая система управления огнем, разработанная фирмой Дженерал Дайнемикс, включает 32-битный процессор и шину данных Mil Std 1553, впервые установленную на английской бронированной машине. Двигатель 1200 л.с. Скорость 40−56 км/ч. Запас хода 250−400 км. Пробег танка до капитального ремонта 9 600 км. Стоимость $8,3−8,6 млн.

Во время эксплуатации была обнаружена критическая проблема

Украинский Оплот: Боевая масса — 51 тонна. Экипаж 3 человека. Выпущен 51 танк. Вооружение: 125-мм гладкоствольная пушка КБАЗ. Боекомплект пушки составляет 46 выстрелов раздельно-гильзовой зарядки, из них 28 размещены в автомате зарядки. Скорострельность танка составляет до 8 выстрелов/мин. Спаренный с пушкой пулемет КТ-7,62 мм имеет боекомплект 1250 патронов. Скорострельность до 8 выстрелов в минуту. Система управления огнем: Может вести бой в темноте и интегрироваться в систему цифрового управления войсками на поле боя, подобно ОБТ Leopard и Abrams. Двигатель 1200 л.с. Скорость 70 км/ч. Запас хода 350−500 км. Пробег танка до капитального ремонта 12 000 км. Стоимость $4,9−7 млн (в максимальной комплектации).

Российский Т-90: Боевая масса — 46,5 тонны. Экипаж 3 человека. Выпущено более 2100 танков. Вооружение: 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М-5, размещенная в спаренной с пулеметом установке на цапфах в лобной части башни и стабилизированная в двух плоскостях системой, имеет возможность стрельбы ПТУР «Инвар-М», дистанционно наводимый автономный 12,7-мм пулемет НСВТ «Утес». Скорострельность 6−8 выстрелов в минуту. Система управления огнем позволяет экипажу поражать движущиеся цели в движении с высокой вероятностью попадания в цель из первого выстрела почти при любых погодных условиях. Установлена система боевого управления и система навигации, которая может быть интегрирована вплоть до уровня дивизии. Двигатель 840--1000 л.с. Скорость 50−70 км/ч. Запас хода 345−650 км. Пробег танка до капитального ремонта 14000 км. Стоимость $2,5-$4,5 млн.

Теперь немного подробнее о российском основном танке Т90:

Во второй половине сентября под Купянском ВСУ удалось захватить танк Т-90М. Это самая современная российская боевая машина, показывающая максимум того, на что способен был в лучшие годы оборонительный комплекс россиян. Танк Т-90 является модернизацией модели Т-72БУ, выпущенной в середине 1980-х, сохранившей многие конструкционные недостатки последнего. Т-72 создавался как недорогой в производстве и массовый, в первую очередь с целью производства на экспорт. В начале 2000-х годов свою модификацию Т-90С закупила Индия.

Во время эксплуатации была обнаружена критическая проблема — перегрев и быстрый выход из строя двигателя. В основе этого явления — глубокая архаика конструкции двигателя. Мотор В-92, которым оснащены Т-90 — по сути, форсированная версия двигателя В-2 из тех же «легендарных» Т-34. Топливо в нем чаще всего не успевает сгореть и раскрутить турбину, вылетая наружу в виде темного дыма. Такое явление приводит к резкому уменьшению ресурса двигателя.

Динамическая защита «Контакт-5», который на практике применяется чаще, чем «Реликт», вполне показал себя на поле боя в Украине — он очень ограниченно способен противостоять современным средствам поражения. Кроме того, российские танки часто оснащены имитацией динамической защиты (пустые коробки или неподходящее наполнение).

Анонсированная система управления огнем Калина оснащена сравнительно некачественными мониторами и плохо работает в динамических условиях. Как и российская новая система радиосвязи.

В совокупности эти факторы не позволяют добиться желаемой управляемости и степени координации в бою. Сюрпризом для наших экспертов стало реальное отсутствие новой системы автоматического заряда и безопасной боеукладки в башне — эти конструктивные изменения остались нереализованными.

Подведя итог, можно сказать, что изделие российской оборонной промышленности проигрывает в различных характеристиках не только западным Abrams и Leopard 2, но и украинской разработке Т-84БМ «Оплот».

Ждем как можно скорее поставок танков. И не 10−20. А хотя бы 100. И мир вернется не только на украинскую землю, но и в Европу!

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