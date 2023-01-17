Удар по Днепру. Россия уничтожила многоэтажку неточной ракетой и соврала о причастности украинской ПВО — разведка Британии 17 января, 09:32 14 января во время массированной атаки РФ по Украине российская ракета попала в жилой дом в Днепре (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Россия выпустила по многоэтажке в Днепре противокорабельную ракету Х-22 (AS-4 Kitchen по классификации НАТО), убив 40 человек. Кремль соврал, переложив ответственность за теракт на украинскую ПВО.

Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании за вторник, 17 января.

Там заявили, что во время массированной ракетной атаки 14 января оккупанты в первую очередь целились по украинской электросети. Выпущенная из бомбардировщика Ту-22М Х-22 известна своей неточностью. Британцы объяснили это тем, что ее радиолокационная система наведения плохо различает цели в городских районах.

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«Хотя некоторые ракеты, например Kitchen, непригодные для высокоточных ударов, доказательства войны против Украины свидетельствуют о том, что дисфункция российского ударного потенциала дальнего радиуса действия является более глубокой. По всей вероятности, Россия пытается динамично идентифицировать цели и получить доступ к быстрой и точной оценке причиненного ущерба», — говорится в отчете разведки.

Ранее X-22 россияне использовали для атаки на жилой дом в курортной Сергеевке и торговый центр в Кременчуге.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что 14 января из пяти дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ по территории Украины было выпущено пять крылатых ракет Х-22. Пуски осуществлялись из Курской области и из акватории Азовского моря. Одна из этих ракет, запущенная из района Курской области около 15:30 14 января, попала в многоэтажку в городе Днепр (по ул. Набережная Победы).

В результате атаки обрушились два подъезда дома, люди оказались под завалами. Поисково-спасательная операция длится уже более 60 часов. В результате российской атаки погибли 40 человек, 79 получили ранения, в том числе 16 детей. В больницах сейчас 28 пострадавших, десять – в тяжелом состоянии. Еще 25 жителей дома ищут.



Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что сообщения о сбитии ракет Х-22, которые появлялись на официальных страницах ранее, были ошибочными. У Украины нет средств для уничтожения этих ракет.