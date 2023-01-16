Россия готовит новую попытку перехватить инициативу в войне — Зеленский 16 января, 22:52 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 16 января, рассказал о последствиях ракетного удара российских оккупантов по жилому многоэтажному дому в Днепре и предупредил о планах страны-террориста РФ.

Глава государства поблагодарил всех, кто участвует в разборе завалов и помогает пострадавшим. Из-под завалов спасли 39 человек, среди них шесть детей. Всего было известно о 47 людях, которые могли находиться в доме во время российского удара, удалось установить информацию о 22 из них. Погибли 40 человек, среди них три ребенка.



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«Служба безопасности Украины уже начала установление информации о тех российских военных, кто подготовил и нанес этот удар. Никаких сомнений нет: каждый, кто виновен в этом военном преступлении, будет установлен, привлечен к ответственности», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что удар по Днепру подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда, и Украина использует все возможности, чтобы каждый российский военный преступник получил приговор и отбыл наказание.

«То, что произошло в Днепре, то, что Россия готовит новую попытку перехватить инициативу в войне, то, что характер боевых действий на фронте требует новых решений в оборонном снабжении — все это только подчеркивает, как важно координировать наши усилия — всех участников коалиции защиты Украины и свободы. И ускорять принятие решений», — добавил президент.

Он поблагодарил Великобританию за решение передать Украине новый пакет оборонной помощи, в который входят танки Challenger 2, и рассказал о своем разговоре с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Они в том числе обсудили защиту от российских ракет и иранских дронов.

16 января Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждали возможные действия российских оккупантов в ближайшее время.