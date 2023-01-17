Офис президента отправил Арестовича в отставку — пресс-секретарь Зеленского 17 января, 14:53 Алексей Арестович (Фото:Алексей Арестович / Facebook)

Офис президента отправил в отставку внештатного советника Алексея Арестовича, заявил УП пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Перед этим он написал заявление об увольнении после скандальных высказываний о российской ракете, разрушившей многоэтажку в Днепре.

По словам Никифорова, руководитель аппарата ОП Мария Витушок подписала соответствующий приказ об увольнении Арестовича.

17 января он опубликовал в Facebook заявление по собственному желанию, заявив, что хочет «показать пример цивилизованному миру — принципиальная ошибка, значит, в отставку».

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Перед этим он говорил, что его высказывания были ошибкой и извинился перед пострадавшими и их родственниками, жителями Днепра и всеми, кого глубоко ранила его «преждевременная ошибочная версия причины удара российской ракеты в жилой дом». Он считает, что «уровень хейта» в его адрес «не сравним с последствиями ошибки в эфире».

Накануне нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что в Верховной Раде собирают подписи за увольнение Арестовича. Комментируя удар РФ по Днепру, в результате которого погибли не менее 44 человек, Арестович заявил, что российская ракета упала на дом якобы из-за перехвата украинской ПВО. Его слова сразу подхватили российские пропагандисты и Кремль, выдавая их за «официальную позицию» Украины, которая «признала свою вину» в смерти гражданских.

Воздушным силам пришлось опровергать заявление внештатного советника ОП, объясняя, что в дом попала гиперзвуковая крылатая ракета Х-22, для перехвата которой у ВСУ никаких средств нет.

Алексей Арестович один из 12 внештатных советников госструктуры — это в сентябре 2022 года подтвердили в соответствующем документе, полученном по запросу NV. 19 августа журналисты Українського тижня опубликовали список штатных и внештатных советников руководства Офиса президента. Тогда Арестовича не было в этом списке. Подоляк объяснил это тем, что «Арестович действительно не является ни советником главы ОПУ, ни советником кого-либо из его заместителей».

Позже в ОП удалили упоминания о том, что Алексей Арестович был назначен советником руководителя ОП Андрея Ермака. На всех же официальных каналах коммуникации ОП должность Арестовича отредактировали, заменив ее на «советник Офиса президента».