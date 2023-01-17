Украина получила от ЕС первые 3 млрд евро макрофинансовой помощи 17 января, 14:28 Флаги Украины и Евросоюза (Фото:Dusan_Cvetanovic/pixabay)

Украина получила первый транш макрофинансовой помощи от Европейского союза на сумму 3 млрд евро во вторник, 17 января. Общая сумма макрофина — 18 млрд евро.

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Будущие выплаты Украине в рамках помощи в размере 1,5 миллиарда евро в месяц продолжатся с марта. Они будут зависеть от удовлетворительного прогресса в выполнении согласованных условий и постоянного соблюдения требований согласно отчетности.

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«Финансирование поможет Украине удовлетворить неотложные краткосрочные потребности в финансировании и будет сопровождаться реформами, а также требованиями относительно отчетности для обеспечения прозрачного и эффективного использования средств», — заявили в Еврокомиссии.



Президент Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку ЕС и президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

«Сохранение финансовой стабильности Украины жизненно важно для нашей общей победы над агрессором», — говорится в его Twitter.

В декабре 2022 года Европейский Союз согласовал предоставление Украине 18 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи. 16 января 2023-го Украина и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании относительно ее предоставления.

