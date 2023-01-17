Блинкен посетит Китай в начале февраля. На повестке дня — война РФ против Украины — СМИ

17 января, 11:46
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Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Китай 5−6 февраля, где встретится с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом. Об этом сообщает Politico со ссылкой на ознакомленных с планами поездки американских дипломатов.

Подробности о визите Блинкена ни Госдеп, ни китайское правительство не обнародовали. Посольство КНР в Вашингтоне не ответило на запрос издания о комментарии. В прошлом месяце спикер Госдепа Нед Прайс заявил, что «война России против Украины будет на повестке дня».

Видео дня

Как пишет Politico, визит является проверкой того, проложила ли встреча президента США Джо Байдена и главы Китая Си Цзиньпина путь к более продуктивным американо-китайским отношениям, в то время как они становятся все более напряженными из-за различных вопросов — от Тайваня и торговой политики до опасений Вашингтона относительно ситуации с правами человека в Пекине.

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Блинкен, вероятно, будет настаивать на отмене приостановки двусторонних контактов на высоком уровне, в том числе и о сотрудничестве в области борьбы с наркотиками и военного диалога, пишет издание. Их Пекин ввел в августе 2022 года в ответ на поездку экс-спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Также на американского госсекрестаря «давят», чтобы он добивался освобождения граждан США, неправомерно задержанных в Китае, и выражал обеспокоенность администрации по поводу того, что Госдеп недавно назвал «длительным и ускоренным расширением Китаем своего ядерного арсенала».

«Иногда американо-китайские отношения должны стать опасно плохими, прежде чем два правительства смогут приложить больше усилий для улучшения отношений», — сказала бывшая зампомощника госсекретаря Сьюзан Ширк.

Китай воздерживается от критики развязанной РФ войны против Украины и утверждает, что занимает якобы «объективную и справедливую позицию».

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Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Си Цзиньпин поручил правительству КНР наладить более тесные экономические связи с Россией. По данным источников, Китай хочет увеличить импорт российской нефти, расширить энергетическое сотрудничество и увеличить инвестиции в инфраструктуру РФ.

Позже экс-министр иностранных дел Китая Ван И подтвердил, что Пекин будет углублять «стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество» с российским режимом.

Во время видеопереговоров с Путиным 30 декабря глава КНР заявил, что Китай готов быть глобальным партнером страны-агрессора.

https://www.youtube.com/embed/jNp9QCbV66E
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   США Китай Энтони Блинкен Война России против Украины

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