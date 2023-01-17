Блинкен посетит Китай в начале февраля. На повестке дня — война РФ против Украины — СМИ 17 января, 11:46 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Китай 5−6 февраля, где встретится с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом. Об этом сообщает Politico со ссылкой на ознакомленных с планами поездки американских дипломатов.

Подробности о визите Блинкена ни Госдеп, ни китайское правительство не обнародовали. Посольство КНР в Вашингтоне не ответило на запрос издания о комментарии. В прошлом месяце спикер Госдепа Нед Прайс заявил, что «война России против Украины будет на повестке дня».

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Как пишет Politico, визит является проверкой того, проложила ли встреча президента США Джо Байдена и главы Китая Си Цзиньпина путь к более продуктивным американо-китайским отношениям, в то время как они становятся все более напряженными из-за различных вопросов — от Тайваня и торговой политики до опасений Вашингтона относительно ситуации с правами человека в Пекине.

Блинкен, вероятно, будет настаивать на отмене приостановки двусторонних контактов на высоком уровне, в том числе и о сотрудничестве в области борьбы с наркотиками и военного диалога, пишет издание. Их Пекин ввел в августе 2022 года в ответ на поездку экс-спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Также на американского госсекрестаря «давят», чтобы он добивался освобождения граждан США, неправомерно задержанных в Китае, и выражал обеспокоенность администрации по поводу того, что Госдеп недавно назвал «длительным и ускоренным расширением Китаем своего ядерного арсенала».

«Иногда американо-китайские отношения должны стать опасно плохими, прежде чем два правительства смогут приложить больше усилий для улучшения отношений», — сказала бывшая зампомощника госсекретаря Сьюзан Ширк.

Китай воздерживается от критики развязанной РФ войны против Украины и утверждает, что занимает якобы «объективную и справедливую позицию».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Си Цзиньпин поручил правительству КНР наладить более тесные экономические связи с Россией. По данным источников, Китай хочет увеличить импорт российской нефти, расширить энергетическое сотрудничество и увеличить инвестиции в инфраструктуру РФ.



Позже экс-министр иностранных дел Китая Ван И подтвердил, что Пекин будет углублять «стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество» с российским режимом.

Во время видеопереговоров с Путиным 30 декабря глава КНР заявил, что Китай готов быть глобальным партнером страны-агрессора.