Помогли в ЦРУ. Зеленский пережил более 12 попыток покушения — Independent

16 января, 21:52
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Президент Украины Владимир Зеленский с начала полномасштабного вторжения России пережил более 12 попыток покушения, сообщает Independent. Часть помогло предотвратить Центральное разведывательное управление США.

Как отмечает издание, публицист Крис Уиппл в своей книге Борьба всей жизни: внутри Белого дома Джо Байдена утверждает, что в период перед полномасштабным вторжением в Украину с тайным визитом прибыл Уильям Бернс.

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В книге сказано, что президент США Джо Байден поручил Бернсу рассказать Зеленскому «точные детали заговоров россиян».

«Это сразу же привлекло внимание Зеленского, он был ошеломлен и потрясен этой новостью», — приводит Independent цитату из книги Уиппла.

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В издании добавляют, что всего с начала войны Зеленский пережил более 12 попыток покушения, но как минимум две из этих историй успеха произошли благодаря американским разведданным, которые Бернс раскрыл во время визита в Киев.

«Эти сведения были настолько подробными, что помогли силам безопасности Зеленского предотвратить два отдельных покушения на его жизнь со стороны России», — пишет Уиппл.

18 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что с начала полномасштабного вторжения РФ на президента Украины Владимира Зеленского было совершено пять покушений.

В начале мая Зеленский в интервью австралийскому телеканалу Nine Network сказал, что удалось сорвать по меньшей мере 10 покушений на него, которые готовила Россия.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Российская агрессия Джо Байден Покушение ЦРУ Владимир Зеленский Покушение на убийство Война России против Украины

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