Глава МИД Британии будет убеждать США и Канаду предоставить Украине танки — Sky News 17 января, 12:14 Джеймс Клеверли проведет переговоры с коллегами в США и Канаде и поднимет вопрос помощи Украине (Фото:UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via Reuters)

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли будет убеждать США и Канаду отправить Украине танки во время своего двухдневного рабочего визита, сообщает Sky News.

Перед своей поездкой в США он сообщил, что проведет переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном.

Украина станет главным вопросом повестки дня.

«Великобритания, США и Канада всегда прикрывают друг друга, когда это имеет значение, защищая порядок, основанный на правилах, на протяжении почти 80 лет. Сегодня мы едины против незаконной войны Путина, и мы будем продолжать использовать наши уникально сильные связи в области обороны и безопасности, чтобы гарантировать, что в конечном итоге украинский народ победит», — отметил он.

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По данным СМИ, Клеверли будет использовать обещание Лондона предоставить Киеву танки и бронемашины для того, чтобы убедить американцев и канадцев последовать примеру Великобритании. Ожидается, что он подчеркнет необходимость быстрого предоставления украинцам необходимых боевых средств, чтобы они могли выиграть войну.

Ранее президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов 11 января объявил, что Украина получит роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции. Также о готовности передать ВСУ танки сообщили в Финляндии.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, уже пять стран готовы передать ВСУ танки Leopard, но ждут решение Германии. Ранее Bloomberg сообщал, что Германия на этой неделе примет решение о поставках ВСУ танков Leopard 2 до встречи в формате Рамштайн 20 января.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что его страна направит в Украину танки Challenger 2.

