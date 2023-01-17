Есть угроза ракетных ударов. Российские войска держат в Черном море почти рекордное количество Калибров 17 января, 08:55 Российские войска держат в Черном море почти рекордное количество Калибров (Фото:Минобороны РФ)

По состоянию на вторник, 17 января, российские войска держат в Черном море почти рекордное количество ракет Калибр, заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«Сегодня мы оцениваем общий залп ракет на бортах всех шести находящихся на боевом дежурстве ракетоносителей до 44 ракет. Мы говорим о том, что ракетная опасность остается актуальной. Потому что нахождение в море на боевых позициях, снаряжение и такое количество — все это может свидетельствовать о продолжении ракетных атак», — сказала она в эфире телемарафона.

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По словам Гуменюк, самый большой показатель количества российских ракет в Черном море, которые были зафиксированы в течение полномасштабной войны, составлял 48 единиц.

Отвечая на вопрос, близок ли показатель к рекордному, Гуменюк сказала: «Да».