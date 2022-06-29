Ответственность за войну против Украины понесут Лукашенко и его приспешники, а не весь белорусский народ — Тихановская 29 июня, 02:16 Светлана Тихановская (Фото:Christoph Soeder/Pool via REUTERS)

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинским властям и попросила помогать единству украинского и белорусского народов.

В своем обращении во вторник, 28 июня, Тихановская подчеркнула, что «без свободной Украины не будет свободной Беларуси, а без свободной Беларуси не может быть безопасности в Украине и регионе», национальные интересы народов Украины и Беларуси сейчас совпадают, а белорусы делают все возможное, чтобы защищать независимость и суверенитет двух стран.



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"…Оба наших народа хотят вернуться к мирной жизни, избавиться от российской оккупации и окончательно победить диктатуру как явление. Наши народы сейчас поддерживают друг друга, и задача политиков — помочь им в этом. Не разъединяться тогда, когда это только поможет врагу. Белорусы сделают все возможное, чтобы помочь Украине. Нам не нужно ничего взамен, кроме уважения к нашему пути. Уважения к нашему опыту и нашему праву быть самими собой — белорусами", — сказала она.



Оппозиционерка добавила, что белорусы предоставляют жилье вынужденно перемещенным лицам из Украины в Литве и Польше, белорусские добровольцы помогают защищать Украину от полномасштабного вторжения России, белорусы в Украине занимаются волонтерством, а белорусские партизаны блокировали железную дорогу, чтобы не пускать в Украину российскую военную технику.

Тихановская также сказала, что режим белорусского диктатора Александра Лукашенко пытает тысячи людей в тюрьмах, стреляет в партизан и угрожает смертной казнью за намерение организовать сопротивление.

"…Все виновные в военной агрессии, в использовании белорусской земли в качестве полигона для российской техники, в насилии над белорусами и украинцами — понесут справедливую ответственность. И это будет Лукашенко и его помощники, а не весь белорусский народ", — заявила Тихановская.

В конце обращения оппозиционерка отметила, что украинцы и белорусы «понимают друг друга, как никогда раньше, поэтому в следующий раз, когда вы [Владимир Зеленский] будете обращаться к белорусам, можете не переходить с украинского языка на русский».

«Отстоим независимость Украины и освободим Беларусь» – как и почему белорусы воюют за Украину https://www.youtube.com/embed/-4B1QsFars4

26 июня президент Украины обратился к белорусам и заявил, что их втягивают в войну России против Украины еще активнее, чем в феврале, а Кремль хочет посеять ненависть между украинским и белорусским народами.

«От простых людей Беларуси сейчас зависит очень много. Я знаю, что вы можете не участвовать в этой войне. Ваши жизни принадлежат только вам, а не кому-то в Кремле», — подчеркнул глава государства.

В украинской разведке считают, что массированные российские ракетные удары с территории Беларуси являются провокацией РФ для дальнейшего втягивания страны в войну против Украины. По данным ГУР, Россия снова усиливает свое военное присутствие в Беларуси, в частности — военной авиации.



Начальник ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов 22 июня заявил, что угрозы нападения со стороны Беларуси на данном этапе нет. Зеленский говорил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.



В конце мая в минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка. 22 июня в Беларуси объявили о начале «мобилизационных учений» у границы с Украиной.



Российские оккупационные войска и танки наступали на север Украины с территории Беларуси. Там размещены установки, с которых по городам Украины запускают ракеты. Россия использует для своей полномасштабной войны против Украины аэродромы и воздушное пространство Беларуси, белорусскую инфраструктуру и больницы, перевозит по белорусской территории свое оружие и технику.



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