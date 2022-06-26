«Попытка ответа на поставки». Какая цель российских ракетных ударов по Киеву — аналитик CIT 26 июня, 15:35 Цей матеріал також доступний українською Спасатели ликвидируют последствия попадания российской ракеты в жилой дом в Киеве (Фото:ГСЧС)

Кирилл Михайлов, аналитик Conflict Intelligence Team в эфире Радио НВ, рассказал, что утренний ракетный удар по Киеву является попыткой России ответить на поставки западных ракетных и артиллерийских систем Украине и втянуть Беларусь в войну.

«Это российская попытка ответить на поставки Украине современных артиллерийских и ракетных систем, которые уже наносят мощные удары по штабам и складам и ценным целям в тылу врага. И они пытаются ответить на это единственным способом, который у них есть. Это попытки атаковать какие-то военные объекты, которые им известны, потому что они есть даже на старых советских картах. Сейчас мы можем анализировать, что это была очередная неудачная попытка нанести удар по предприятию оборонной промышленности, которое есть еще с советских времен», — сказал эксперт.

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Также он отметил, что россияне активно используют данные советских времен.

«И как мы видим, во-первых, эта разведка заключается в применении карт советского генштаба. Во-вторых, как мы видим, эти ракеты [не попадают] на 100 или 200 метров и попадают именно в дома. Разумеется, нельзя говорить, что это точно не террористическая бомбардировка. Вполне возможно, что это попытка ударить по гражданской инфраструктуре, но мощности этого ракетного оружия недостаточно для того, чтобы достичь каких-либо целей, которые ставятся во время террористической бомбардировки. Я имею в виду надлом [нравственного состояния] гражданского населения, воли к сопротивлению. На это у России просто недостаточно таких мощностей, стратегической авиации и ракетных войск», — считает Михайлов.

Относительно роли Беларуси и перспектив ее вовлечения в конфликт напрямую, о чем говорят последнюю неделю, аналитик Conflict Intelligence Team думает, что ракетный удар также является попыткой спровоцировать Украину для ответного удара.

«Беларусь с начала этой войны предоставляла свою территорию как плацдарм для вторжения и как плацдарм для применения ракетного оружия, в первую очередь это были [и продолжают быть] оперативно-тактические комплексы Искандер, которые остаются на территории Беларуси. Не считая того с местности Беларуси уже совершали удары российские самолеты. А разница заключается в том, что раньше они взлетали с аэродромов, которые расположены в Беларуси, а сейчас, как считает украинская разведка и подтверждают белорусские активисты — эти самолеты залетели с территории России, нанесли удары и вернулись [обратно]. Я считаю, что это осуществляется, чтобы спровоцировать удар Украины именно по ним на территории Беларуси, чтобы втянуть ее в войну и открыть второй фронт, но также вполне возможно, что эти ракеты — они стары и не способны на применение на дальнем расстоянии и что они вынуждены учитывать украинскую ПВО и запускать ракеты поближе к их целям, чтобы украинская ПВО не успела сработать», — резюмировал Михайлов.

Около 06:20 26 июня в Киеве прозвучала серия взрывов. Позже стало известно о попадании российских ракет в жилой дом в Шевченковском районе столицы. По меньшей мере, два человека пострадали, погиб мужчина.



В результате российского ракетного удара вспыхнул девятиэтажный жилой дом.



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