Лукашенко создает в Беларуси «народное ополчение» — Минобороны 27 мая, 17:05 Цей матеріал також доступний українською Диктатор Лукашенко (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко поручил создать в стране «народное ополчение».

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«Поставлена задача, в том числе, создать у нас в стране «народное ополчение», — сказал он.

По его словам, для этого есть «и люди, и вооружение».

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«Для нас это очень важно, тем более в нынешней обстановке, чтобы мы могли мирно… и показывать, что не надо сунуться, потому что ответ будет адекватный, если кто-то придет на нашу землю».

26 травня Лукашенко заявыв, що Білорусь створить оперативне командування своїми військами на південному напрямку, тобто на кордоні з Україною.



Российские военные и танки наступали на север Украины с территории Беларуси, также там размещены установки, с которых по территории Украины запускаются ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы.



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