Беларусь проводит массовые военные тренировки, на которых отрабатывается «переход с мирного на военное время» — разведка

11 июня, 23:37
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Беларусь проводит массовые военные тренировки в приграничных с Украиной областях (Фото:Главное управление разведки МО Украины)

Беларусь проводит массовые военные тренировки в приграничных с Украиной областях (Фото:Главное управление разведки МО Украины)

С 7 июня вооруженные силы Беларуси приступили к очередным занятиям по боевой готовности. Основная цель тренировок: «переход из мирного в военное время».

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Занятия проводятся среди срочников после очередного призыва на военную службу и освоение новым пополнением программы начальной военной подготовки.

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По информации разведки, в рамках указанного собрания отрабатываются вопросы организации охраны и обороны объектов военной и гражданской инфраструктуры, выполнения мероприятий военного положения, а также противодействие диверсионно-разведывательным группам.

В период с 22 июня по 1 июля в Гомельской области намечено проведение мобилизационных учений с военными комиссариатами, установили в ГУР. К тренировкам будут дополнительно привлекаться все категории военнослужащих, подразделения, воинские части, соединения, органы военного управления. Тематика аналогичная: «переход с мирного на военное время».

Также с 28 июня по 16 июля на территории Жлобинского района Гомельской области запланировано проведение военных сборов с военнослужащими новосозданных территориальных войск.

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Несмотря на то, что большинство войск ВС РФ отступили с киевского направления еще в начале апреля, в Беларуси до сих пор частично остаются российские военные и техника. Кроме того, продолжают фиксироваться запуски ракет из Беларуси по Украине.

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Британская разведка считает, что Лукашенко балансирует между поддержкой войны РФ против Украины и желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинского возмездия и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах.

Несмотря на неоднозначную позицию Лукашенко, Украина укрепляет границу с Беларусью в приграничных областях и удерживает часть войск на этом направлении.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Беларусь Александр Лукашенко Украина-Беларусь Украинская разведка ГУР Россия-Беларусь Война России против Украины

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