Россия увеличивает военное присутствие в Беларуси — разведка 26 июня, 15:03 Цей матеріал також доступний українською Россия увеличивает военное присутствие в Беларуси (Фото:ГУР)

Военная разведка Украины заявляет, что Российская Федерация снова усиливает свое военное присутствие в Беларуси, в частности — военной авиации.

По данным ГУР, руководство учреждений и организаций Гомельской области предупреждено о вероятности возвращения подразделений ВС РФ.

Одновременно россияне планируют наращивание численности оперативно-тактической авиации на территории Беларуси. Официально — для проведения совместного патрулирования воздушного пространства в рамках совместного учебно-боевого центра подготовки авиационных подразделений и подразделений ПВО. Для этого запланирован перелет 10 самолетов на аэродром Барановичи.

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Также с 22 июня на территории Гомельской области продолжаются мобилизационные учения.

Анонсированные ранее в белорусских СМИ занятия по боевой подготовке с резервистами не проводятся.

«Самых резервистов используют для проведения хозяйственных работ», — рассказали в украинской разведке.

Накануне российские и белорусские диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Санкт-Петербурге. Официально они должны обсуждать развитие стратегического партнерства и интеграцию. Лукашенко, говоря об этой встрече, анонсировал «серьезные переговоры с Путиным по поводу серьезной проблематики».

В частности, во время встречи Путин пообещал Лукашенко в ближайшие месяцы передать Беларуси комплексы Искандер-М, которые могут нести ядерные боеприпасы, а также предложил дооборудовать белорусские самолеты Су-25 на заводах в России.

Лукашенко в ответ сказал, что Минск должен быть готов ко всему, даже «к применению серьезного оружия», чтобы защитить «нашу родину от Бреста до Владивостока».



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