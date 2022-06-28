Не только Кременчуг. Что известно о массовых убийствах гражданских рашистами в Харькове, Лисичанске и Очакове за последние два дня 28 июня, 18:20 Сюжет Медики забирают тело погибшего в результате обстрела 27 июня в Харькове мужчины, рядом стоит его жена (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

В центре внимания Украины и мира сейчас ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге, совершенный войсками РФ, окончательное количество жертв которого еще устанавливается. Однако, это не единственный случай массового убийства мирных жителей в Украине рашистами за последние два дня.



НВ рассказывает о трагедиях в Харькове, Лисичанске и Очакове.

Харьков: девять жертв и более 30 раненых

Сообщения об обстрелах Харькова и Харьковской области, в результате которых пострадали мирные жители, начали появляться незадолго до 18:00 27 июня.

Видео дня

Печенежский поселковый голова Александр Гусаров сообщил об обстреле колонны с мирными людьми, которые эвакуировались с оккупированных территорий Харьковской области по зеленому коридору на автобусах. По его словам, поселок Печенеги и колонну с людьми обстреляли во время эвакуации.

«К счастью, сегодня все обошлось без человеческих жертв. Есть пострадавшие. Житель поселка, человек за 90 лет, переживший Вторую Мировую войну, получил ранение», — отметил он, добавив, что также были разрушены несколько жилых домов.



Почти одновременно Харьковская ОВА сообщила, что, кроме Харьковской области, рашисты продолжают обстреливать и сам Харьков, в частности, Северную Салтовку.

На момент публикации первого сообщения об обстреле Харькова было известно о трех пострадавших, обратившихся за медицинской помощью.

Уже в 19:01 глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил в своем Telegram-канале, что в результате вечерних ударов по Северной Салтовке погибли четыре человека и еще 19, в том числе четверо детей, пострадали.

«Оккупанты попадали по дворам, улицам — исключительно гражданская инфраструктура, где только мирные жители», — подчеркнул Синегубов.

Глава ОВА констатировал, что враг сознательно терроризирует мирное население.

В 21:30 стало известно, что число погибших выросло до пяти, а пострадавших — до 22, пятеро из которых — дети.

«Состояние раненых тяжелое и среднее, в результате обстрелов жители получили взрывные травмы, осколочные ранения», — уточнил Синегубов.

Такие же данные о количестве пострадавших и погибших привел заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в 20:50. Он также опубликовал короткое видео, на котором можно увидеть тело одного из погибших.

В 22:20 в Харьковской областной прокуратуре снова заявили, что погибших четверо, и назвали несколько меньшее число раненых гражданских — 18. В прокуратуре уточнили, что все пятеро раненых детей — мальчики от восьми до 12 лет.

В середине дня 28 июня начальник следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов сообщил на своей странице в Facebook, что число жертв массированного обстрела Харькова возросло до девяти, еще 29 человек были ранены.

Также Болвинов уточнил, что из пяти пострадавших детей один ребенок находится в очень тяжелом состоянии, двое — в тяжелом и еще двое — в состоянии средней тяжести.

Сообщалось, что, по предварительной информации, обстрел Северной Салтовки был произведен из реактивной системы залпового огня Ураган.

А днем 28 июня российские войска обстреляли Индустриальный район Харькова.

«По предварительным данным, пять пострадавших. Состояние — среднее, один госпитализирован в тяжелом состоянии. Данные обновляются», — сообщил о последствиях этого обстрела в своем Telegram-канале Синегубов.

Он также рассказал, что в результате обстрела возник пожар на одном из предприятий города и призвал харьковчан не выходить на улицу без необходимости.

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона рассказал, что оккупанты обстреляли промзону города.

«Разрушены предприятия, которые занимались абсолютно мирным делом, не имели никакого отношения к военным и военной технике», — заявил он.

Лисичанск: восемь погибших, просто набиравших воду

27 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты штурмуют Лисичанск, уничтожая город артиллерией и авиацией.

Он подчеркнул, что все резервы российских войск сейчас брошены на штурм Лисичанска, и у врага количественное преимущество и в разы больше артиллерии.

Гайдай объяснил, что оккупанты используют технику выжженной земли, пытаясь штурмовать после нескольких часов обстрелов. Он также констатировал, что дорога очень плотно обстреливается, поэтому привозить гуманитарную помощь не удается.

Глава Луганской ОВА рассказал, что в городе раньше сделали запасы на случай такой ситуации, и сейчас Лисичанск держится на этих запасах.

А чуть позже Гайдай сообщил, что в Лисичанске из РСЗО Ураган обстреляли толпу мирных жителей, набиравших воду из цистерны.

В результате обстрела восемь человек погибли, 21 человек пострадал и был госпитализирован. Пятеро пострадавших после получения медицинской помощи остались в Лисичанске, а еще 16 эвакуировали в больницы в других регионах.

Гайдай также уточнил, что среди погибших подросток 2007 года рождения, а среди раненых подросток 2008 года рождения.

Утром 28 июня глава ОВА сообщил, что оккупанты целенаправленно обстреляли три насосных станции, одна из которых расположена в Новодружеске, и разрушили два моста и автомобильный тоннель, соединявший две отдельные части города.

Кроме того, рашисты обстреляли территорию рынка, где могло быть скопление людей.

28 июня стало известно о двух новых погибших из Лисичанска — одна женщина скончалась в Краматорской больнице, куда попала два дня назад, еще одну нашли в Лисичанске без признаков жизни.

«Повреждений многоэтажек и частных усадеб за сутки 27 июня очень много. Отдельные районы города были обстреляны несколько раз. По возможности, дома обследуются на наличие жертв», — рассказал также Гайдай.

В эфире национального телемарафона он сообщил, что оккупанты разбрасывают по городу так называемые «лепестки» — маленькие противопехотные мины, которые с большей вероятностью могут оторвать человеку конечность, чем убить.



Гайдай также сообщил о раненых в результате вчерашнего обстрела толпы людей из РСЗО Ураган с кассетными боеприпасами. По его словам, в основном раненые имеют травмы конечностей, многим в больницах проведены ампутации.



Позже в тот же день Гайдай заявил, что Лисичанск остался последним оплотом области и с разных сторон там продолжаются тяжелые бои.

По словам главы ОВА, запаса продуктов и лекарств в городе осталось на несколько недель. Также он отметил, что оккупанты обстреляли склад с гуманитарными грузами, ранив водителя и разбив технику.

Очаков: три погибших, среди которых шестилетняя девочка

В 4:00 28 июня рашисты обстреляли город Очаков Николаевской области, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В результате этого обстрела погибли три человека, одна из погибших — шестилетняя девочка.

Шесть человек были ранены, среди них — трехмесячный младенец, находящийся в коме.

В Очакове рашисты попали по территории городского рынка, по зданию дворца культуры, в частный сектор, также было прямое попадание в два жилых здания.

Вражеские обстрелы за сутки были зафиксированы и в ряде других общин Николаевской области, количество пострадавших уточняется.



131 ракетный удар за четыре дня

28 июля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что за последние четыре дня Россия выпустила по Украине 131 ракету.

«Противник демонстрирует дерзость в нанесении ракетных ударов по территории нашего государства. Так, 4 дня назад им из разных платформ базирования было выпущено 53 крылатых ракеты, 3 дня назад — 26 ракет, 2 дня назад — почти 40, за прошедшие сутки — 12», — написал он на своей странице в Facebook.

НВ подготовил инфографику о ракетных ударов по Украине за три дня с 25 по 27 июня с информацией о том, откуда они наносились.

Инфографика: НВ

Залужный также заявил, что на сегодняшний день наиболее интенсивные боевые действия ведутся на севере Луганской и Харьковской областей.

По его словам, в этом районе только за минувшие сутки противник совершил 270 артиллерийских налетов, применив 45 тысяч боеприпасов, нанес два ракетных и 32 авиационных удара.



27 июня об изменении тактики России, которая теперь больше полагается на ракетные удары заявил журналистам высокопоставленный чиновник Пентагона.

Спикер Минобороны Александр Мотузаник назвал такую смену тактики «кампанией ракетного террора против мирного населения».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.