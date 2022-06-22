«Ситуация абсолютно под контролем». На данном этапе нет угрозы нападения со стороны Беларуси — Буданов
Глава украинской разведки Кирилл Буданов (Фото:Скриншот видео/Ukrinform TV/Youtube)
Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что угрозы нападения со стороны Беларуси на данном этапе нет.
«На данном этапе никакой угрозы с белорусской стороны нет, это я с абсолютной уверенностью могу вам сказать. Ситуация абсолютно под контролем», — сказал он в эфире телемарафона.
Он подтвердил, что в Беларуси действительно наблюдается военная активность, но они не направлены на ведение боевых действий против Украины на данном этапе.
«Если у них появятся такие мысли, мы сразу будем про это знать и все вместе предпримем адекватные действия», — подчеркнул глава разведки.
В конце мая в Минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим диктатора Александра Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка.
Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.
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