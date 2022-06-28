«Кампания ракетного террора». Откуда Россия наносила ракетные удары по Украине за последние три дня — инфографика НВ 28 июня, 19:27 Воронка от российского ракетного удара в жилом районе Харькова, 26 июня (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

28 июля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что за последние четыре дня Россия выпустила по Украине 131 ракету.

«Противник демонстрирует дерзость в нанесении ракетных ударов по территории нашего государства. Так, 4 дня назад им с разных платформ базирования было выпущено 53 крылатых ракеты, 3 дня назад — 26 ракет, 2 дня назад — почти 40, за прошедшие сутки — 12», — написал он на своей странице в Facebook.



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НВ подготовил инфографику о ракетных ударах по Украине за три дня с 25 по 27 июня с информацией о том, откуда они наносились.

Фото: НВ

Залужный также заявил, что на сегодняшний день самые интенсивные боевые действия ведутся на севере Луганской и Харьковской областей.



По его словам, в этом районе только за минувшие сутки противник совершил 270 артиллерийских налетов, применив 45 тысяч боеприпасов, нанес два ракетных и 32 авиационных удара.



27 июня об изменении тактики России, которая теперь больше полагается на ракетные удары, заявил журналистам чиновник Пентагона.



Спикер Минобороны Александр Мотузаник назвал такое изменение тактики «кампанией ракетного террора против мирного населения».

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