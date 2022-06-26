«В Кремле за вас все решили и втягивают в войну». Зеленский обратился к белорусам 26 июня, 22:55 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский обратился к белорусам — гражданским и военным — заявив, что их втягивают в войну России против Украины еще активнее, чем в феврале.

Об этом он заявил во время своего вечернего видеообращения в воскресенье, 26 июня.

«В Кремле за вас уже все решили — ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше», — сказал президент.

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Зеленский уверен, что «народ Беларуси поддерживает Украину, а не войну». По его словам, именно поэтому российское руководство хочет втянуть белорусов в свое полномасштабное вторжение и «посеять ненависть между нами».

«От простых людей Беларуси сейчас зависит очень много. Я знаю, что вы можете не участвовать в этой войне. Ваши жизни принадлежат только вам, а не кому-то в Кремле», — заявил глава государства.

Он подчеркнул: Украина будет защищаться по любым направлениям, с любым оружием и вернет все свое.

«Но любой человек в любом государстве, в том числе и в Беларуси, может внести свой вклад в защиту жизни», — подытожил Зеленский.

За ночь 25 июня, по данным командования Воздушных сил, россияне выпустили по Украине более 50 ракет. В ходе массированной атаки они впервые применили с территории Беларуси дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также возобновили там пуски ракет из оперативно-тактических комплексов Искандер. В частности, ракетные удары были зафиксированы по объектам во Львовской, Житомирской и Черниговской областях.

В разведке считают, что ракетные удары с территории Беларуси являются провокацией РФ, призванной втянуть страну в войну против Украины. В этот же день белорусский диктатор Александр Лукашенко встретился в Санкт-Петербурге с российским Владимиром Путиным. После ракетных ударов по Киеву 26 июня в разведке заявили, что РФ увеличивает военное присутствие в Беларуси.

21 июня в Минобороны заявили, что на границе с Украиной сейчас находятся до 4000 белорусских военных и определенное количество российских войск.

В конце мая в минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка. 22 июня в Беларуси объявили о начале «мобилизационных учений» у границы с Украиной.



Российские оккупационные войска и танки наступали на север Украины с территории Беларуси. Там размещены установки, с которых по городам Украины запускают ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для своих военных самолетов, белорусские инфраструктуру и больницы, перевозит по белорусской территории свое оружие и технику.

«Отстоим независимость Украины и освободим Беларусь» – как и почему белорусы воюют за Украину https://www.youtube.com/embed/-4B1QsFars4

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