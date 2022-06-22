На фоне войны. Беларусь объявила о начале «мобилизационных учений» у границы с Украиной 22 июня, 12:40 Цей матеріал також доступний українською Беларусь начала «мобилизационные учения» у границы с Украиной (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь/Facebook)

Беларусь объявила о начале «мобилизационных учений» у границы с Украиной, они якобы продлятся со среды, 22 июня по пятницу, 1 июля.

Об этом сообщает Минобороны Беларуси в Telegram.

В министерстве заявили, что «учения» проводятся «ежегодно».

«Цель — проверить готовность военных комиссариатов выполнять задачи по предназначению», — заявили в министерстве.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские власти не ожидали нападения с территории Беларуси, а представители соседней страны до последнего уверяли, что ничего подобного не произойдет.



В конце мая в минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка.



Британская разведка считает, что Лукашенко балансирует между поддержкой войны РФ против Украины и желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинского ответного удара и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.

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