Нанести сильный удар по Путину. Как вырвать Беларусь из лап России без оружия 24 июня, 06:05 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Если этого не делать, у меня нет сомнения в том, что белорусские подразделения будут брошены на Украину

Лукашенко сейчас находится в такой ситуации, что либо он будет выполнять команды Путина, либо его просто снесут. Другое дело — кого поставят, и будет ли тот, кого поставят, выполнять команды, и будут ли команды эти выполняться белорусами?

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Что бы там ни говорили, но сравнивать отношение к войне России против Украины этнических групп России и белорусов нельзя. Большинство белорусов выступают радикально против этой войны. Более того, попытки два-три месяца назад ввести в бой отдельные подразделения столкнулись с решительными отказами. В отставку ушли заместитель министра обороны Беларуси, заместитель начальника Генштаба, потому что им давали команды комплектовать части для боев в Украине. Они категорически отказывались.

Здесь надо понимать, что ситуация складывается таким образом, что если бы сейчас белорусская оппозиция была готова к безумию Путина и Лукашенко на территории Беларуси, то она могла бы перехватить инициативу, снести Лукашенко и начать строительство демократической Беларуси.

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