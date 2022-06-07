На фоне войны России против Украины. В армии Беларуси начались «тренировки» по «переводу с мирного времени на военное» 7 июня, 12:33 Цей матеріал також доступний українською В армии Беларуси начались «тренировки» (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь/Facebook)

Во вторник, 7 июня, в армии Беларуси начались занятия по «боевой готовности», сообщили в Минобороны страны в Telegram.

В министерстве заявили, что «занятия по боевой готовности проводятся после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки».

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В белорусском оборонном ведомстве утверждают, что общая направленность занятий заключается в «проведении комплекса тренировок» «по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время».

По данным Генштаба, войска РФ разместили на территории Беларуси у границы с Украиной оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М, зенитно-пушечные комплексы Панцирь-С1, зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская ранее сообщала, что приказ о вторжении армии Беларуси в Украину был, но его не стали доводить до солдат. По ее словам, высшие офицерские чины понимали, что белорусские солдаты деморализованы и не хотят присоединяться к российским войскам, поэтому отданный режимом приказ «не был спущен дальше».

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