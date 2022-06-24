Дожмет ли Путин Лукашенко? Вторжение в Украину станет приговором для белорусского диктатора — военный эксперт 24 июня, 15:45 Цей матеріал також доступний українською По мнению военного эксперта Олега Жданова белоруссккий диктатор Александр Лукашенко может отправить свои войска в Украину под давлением Владимира Путина (Фото:kremlin.ru)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ прокомментировал вероятность того, что российский диктатор Владимир Путин «дожмет» белорусского диктатора Александра Лукашенко во время поездки в Минск 30 июня — 1 июля, вынудив его вторгнуться на территорию Украины.



«Думаю, то, что он может согласиться, да, хотя, на мой взгляд, для него это будет приговор, приговор отстранения его от власти», — сказал Жданов.

По его словам, в случае вторжения в Украину восстание белорусской армии против Лукашенко «вполне возможно, особенно если он сейчас развернет армию еще на 35 тысяч и это придут военнообязанные из гражданской жизни, которые принесут с собой еще больший процент антивоенных настроений в вооруженные силы Беларуси».

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«Это для него будет еще труднее, чем сегодня отдать приказ на выдвижение. У него очень серьезное положение, не позавидуешь, но я думаю, что он постарается избежать этого приказа относительно вмешательства Беларуси в эту войну на стороне Российской Федерации», — подытожил военный эксперт.

24 июня 24 канал со ссылкой на украинские спецслужбы сообщил, что приближенные к белорусскому диктатору Александру Лукашенко чиновники и предприниматели готовятся к тому, что диктатор все же отдаст приказ об участии своей армии в войне против Украины. Состоятельные лица начали организовывать эвакуацию собственных семей из Мозыря. Фактическая эвакуация из Мозыря началась после 20 июня.

23 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил что власти РФ и Беларуси должны принять немедленные меры по укреплению обороны государств.

В конце мая в Минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим диктатора Александра Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.

Российские военные и танки наступали на север Украины с территории Беларуси, также там размещены установки, с которых по территории Украины запускаются ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы.

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