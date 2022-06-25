За ночь по территории Украины россияне выпустили более 50 ракет: били Калибрами, Х-22, Искандерами и Точками-У — Воздушные силы ВСУ 25 июня, 17:06 Цей матеріал також доступний українською Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили часть ракет оккупантов во время массированной атаки утром 25 июня (Фото:Командование Воздушных сил ВСУ / Facebook)

В ночь на 25 июня российские войска выпустили по Украине более 50 ракет разных типов. Во время массированной ракетной атаки этой ночью россияне впервые применили с территории Беларуси дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также возобновили пуски ракет из оперативно-тактических комплексов Искандер с территории этой страны.

Об этом говорится в сводке Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

«Ночью 25 июня российские войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В общей сложности было выпущено более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования», — говорится в сообщении.

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Крылатые ракеты Калибр морского базирования в основном были направлены по целям на Западе Украины.



На северном направлении из самолетов Ту-22М3 противник применял ракеты Х-22, а также ракеты наземного базирования из оперативно-тактических комплексов — Искандер и Точка-У.

На южном направлении оккупанты применили ракеты Оникс оперативно-тактического комплекса Бастион.

В командовании отметили, что ракеты Х-22, Оникс и Искандер являются чрезвычайно сложными целями для комплексов противовоздушной обороны, находящихся на вооружении украинских Воздушных сил.

«Скорость ракет Оникс и Х-22 составляет более 3000 км/ч. А ракеты ОТРК Искандер летят по баллистической траектории. Их поражение является нетипичной и крайне сложной задачей для имеющихся в Украине средств ПВО», — говорится в сообщении.

Часть ракет оккупантов была сбита средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что в эту ночь Россия нанесла по территории Украины 48 ракетных ударов.

Массированный ракетный обстрел по Украине: что известно

В ночь на 25 июня Россия нанесла массированный ракетный обстрел по территории Украины. В частности, ракетные удары зафиксированы по объектам во Львовской, Житомирской и Черниговской областях.

Так по Житомирщине оккупанты выпустили 24 ракеты. Они были запущены с самолетов, зашедших с территории Беларуси. Украинскому ПВО удалось сбить около десяти вражеских ракет. Мэр Житомира Сергей Сухомлин рассказал, что оккупанты обстреляли военные части и другие объекты вокруг города. В результате ракетной атаки оккупантов погиб украинский военный, еще один был ранен.

20 ракет было выпущено с территории Беларуси с самолетов и с земли по поселку Десна в Черниговской области около пяти часов утра. Известно о разрушении объектов инфраструктуры. Предварительно — без потерь.

Кроме того, в четыре часа утра российские оккупанты нанесли ракетный удар по военному объекту в Яворовском районе Львовской области. Четыре ракеты попали в объект. ПВК Запад удалось сбить две ракеты, которые РФ выпустила из акватории Черного моря. В результате удара четыре человека пострадали. Один человек находится в состоянии средней тяжести, трое — в состоянии легкой тяжести. Они госпитализированы.



В небе над Хмельницкой областью ПВО сбила две российские ракеты.

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