Ракетные удары с территории Беларуси являются провокацией РФ, призванной втянуть страну в войну против Украины — разведка 25 июня, 12:36 Цей матеріал також доступний українською Самолеты Ту-22М3 (Фото:Министерство обороны России)

Ракетные удары с территории Беларуси — это масштабная провокация РФ с целью дальнейшего втягивания белорусских сил в войну против Украины.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Отмечается, что в ночь на 25 июня по территории Украины был нанесен массированный ракетно-бомбовый удар. В частности, российские бомбардировщики «работали» непосредственно с территории Беларуси. Для этого было задействовано шесть самолетов Ту-22М3, выполнивших пуски 12 крылатых ракет Х-22. Рубеж пуска — район города Петриков, недалеко от Мозыря, ориентировочно в 50−60 километрах от государственной границы Украины.

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Бомбардировщики взлетали из аэропорта Шайковка Калужской области РФ. Далее через территорию Калужской и Смоленской областей входили в воздушное пространство Беларуси. После пуска ракет возвращались в аэропорт Шайковка. Удар наносился по Киевской, Черниговской, Сумской областям (известно также о российских ракетных ударах по Житомирской, Черниговской и Львовской областях).

«Это первый случай нанесения авиационного удара по Украине непосредственно с территории Беларуси. Сегодняшний обстрел напрямую связан с попытками кремлевских властей втянуть Беларусь в войну в Украине в качестве непосредственного участника», — заявили в украинской разведке.

Там также отметили, что вчера стало известно о прибытии на территорию белорусского Мозыря российских диверсионных групп, планирующих подрыв в городе жилых домов, школы и больницы. Возможные провокации могут быть поданы как ответ Украины на проведенные авиаудары, утверждают разведчики.



В ночь на 25 июня российские войска нанесли по Украине 48 ракетных ударов.

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