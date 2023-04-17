«Долетают до Москвы и дальше». Буданов рассказал о возможностях украинских беспилотников 17 апреля, 18:43 Фрагмент дрона с надписью «Слава Украине», который упал возле села Свитино, рядом с Москвой 28 марта 2023 года (Фото:Baza via Telegram)

Глава ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Radio NV рассказал о возможностях украинских беспилотников.

" Долетают до Москвы и дальше", — сказал Буданов Radio NV, отказавшись сообщить подробности украинских операций с применением беспилотников.

В то же время, глава ГУР отметил, что «нормы безопасности» в России нарушаются слишком часто.

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«Это аномально, так просто не бывает», — отметил он.

17 апреля в центре Москвы в районе ТЭЦ вспыхнул масштабный пожар.

16 апреля неизвестный БПЛА атаковал электроподстанцию в российском Белгороде. В тот же день СМИ сообщили, что в Брянске упал беспилотник со взрывчаткой.

15 апреля произошел мощный взрыв в районе танкового полигона в Казани. В пресс-службе ГУ МЧС России в Татарстане заявили, что якобы никаких сообщений о взрывах или возгораниях в южной части города к ним не поступало, однако в соцсетях писали о десятках погибших и раненых.

11 апреля РосСМИ сообщили, что накануне аэропорт Белгорода атаковал беспилотник с бомбой, а взрыв повредил забор и кабель сигнализации аэропорта.

10 апреля в подмосковном поселке Нахабино начался масштабный пожар на складе с автозапчастями. Местные СМИ писали, что, по предварительным данным, взорвался кислородный баллон.

7 апреля масштабный пожар после взрыва неизвестного предмета вспыхнул в Воронеже в районе авиазавода.

6 апреля РосСМИ сообщили, что дрон с камерами упал на территории завода по производству систем ПВО в Подмосковье.

5 апреля в Москве произошел пожар в одном из зданий Минобороны РФ.