В Москве отменили парад к 1 мая: боятся «терактов» 15 апреля, 13:34 Парад к 1 мая в Москве в прошлом году, организованный российской Компартией (Фото:РИА Новости / Telegram)

В Москве в этом году отменили первомайские демонстрации и шествия. Официальная причина — из-за опасений «терактов».

Об этом заявили в Федерации независимых профсоюзов России, сообщает российское госагентство ТАСС.

Там объяснили такое решение «высоким уровнем террористической опасности» даже в отдаленных от границ с Украиной регионах.

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В то же время там планируют провести торжественное заседание с участием руководителей профсоюзов.

Ранее российские власти отменили парады к 9 мая в пограничном Белгороде и Курске, а также в оккупированном Крыму.