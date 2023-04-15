В Москве отменили парад к 1 мая: боятся «терактов»

15 апреля, 13:34
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Парад к 1 мая в Москве в прошлом году, организованный российской Компартией (Фото:РИА Новости / Telegram)

Парад к 1 мая в Москве в прошлом году, организованный российской Компартией (Фото:РИА Новости / Telegram)

В Москве в этом году отменили первомайские демонстрации и шествия. Официальная причина — из-за опасений «терактов».

Об этом заявили в Федерации независимых профсоюзов России, сообщает российское госагентство ТАСС.

Там объяснили такое решение «высоким уровнем террористической опасности» даже в отдаленных от границ с Украиной регионах.

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В то же время там планируют провести торжественное заседание с участием руководителей профсоюзов.

Ранее российские власти отменили парады к 9 мая в пограничном Белгороде и Курске, а также в оккупированном Крыму.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Украина-Россия Москва Парад 1 мая Война России против Украины

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