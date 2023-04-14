Россия отменяет парады на 9 мая из-за нехватки танков — Atlantic Council 14 апреля, 19:06 Уничтоженная военная техника оккупационной армии РФ (Фото:Минобороны/Facebook)

Страна-агрессор Россия может отменять военные парады на 9 мая в отдельных регионах и на оккупированных украинских территориях из-за нехватки военной техники, которая была ликвидирована в Украине.

Об этом сообщает Atlantic Council.

«Отмена официально связана с проблемами безопасности, связанными с продолжающимся вторжением России в Украину. Однако многочисленные комментаторы предполагают, что Москва также испытывает все большую нехватку танков и по понятным причинам старается не подчеркивать масштабы потерь, понесенных российской армией на Украине», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что решение отменить парады в этом году представляет собой болезненный удар для российского диктатора Владимира Путина. Также отмечается, что отмена парадов «намекает на мрачную реальность, стоящую за оптимистичным пропагандистским изображением».

По мнению аналитиков, в Москве на 9 мая традиционный парад состоится.

«Однако Путину, скорее всего, нечего будет праздновать. За последние месяцы его вторжение потерпело ряд неудач как на военном, так и на дипломатическом фронтах, что делает перспективу победы более отдаленной, чем когда-либо», — говорится в материале Atlantic Council.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украине ликвидировали 3650 российских танков.

Ранее стало известно, что в РФ традиционные парады отменили в Курске и Белгороде, которые расположены недалеко от границы с Украиной. Губернаторы объяснили это «текущей ситуацией с безопасностью» и тем, что боятся удара со стороны ВСУ.

Такое же решение приняли оккупационные власти Крыма и Севастополя. Это произошло на фоне разговоров о грядущем контнаступлении ВСУ.