РосСМИ сообщили об «атаке беспилотника» на аэропорт Белгорода

11 апреля, 10:15
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РосСМИ утверждают, что беспилотник пытался атаковать аэропорт Белгорода, но упал на забор (Фото:Sergey Sitnikov/Wikimedia)

РосСМИ утверждают, что беспилотник пытался атаковать аэропорт Белгорода, но упал на забор (Фото:Sergey Sitnikov/Wikimedia)

РосСМИ сообщили, что вечером 10 апреля аэропорт Белгорода «атаковал беспилотник с бомбой».

Как сообщает Baza, беспилотник самолетного типа с неизвестным взрывным устройством «врезался в забор» и взорвался.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, аэропорт не работает. Взрыв повредил забор и кабель сигнализации аэропорта.

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С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину во многих российских городах, включая Белгород, участились случаи «хлопков».

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27 марта беспилотник атаковал газовую станцию в городе.

15 марта в Белгороде раздалось несколько взрывов. Власти заявили о работе ПВО и двух сбитых ракетах.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Россия Беспилотник Белгород Война России против Украины

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