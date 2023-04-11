РосСМИ сообщили об «атаке беспилотника» на аэропорт Белгорода
РосСМИ утверждают, что беспилотник пытался атаковать аэропорт Белгорода, но упал на забор (Фото:Sergey Sitnikov/Wikimedia)
РосСМИ сообщили, что вечером 10 апреля аэропорт Белгорода «атаковал беспилотник с бомбой».
Как сообщает Baza, беспилотник самолетного типа с неизвестным взрывным устройством «врезался в забор» и взорвался.
Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, аэропорт не работает. Взрыв повредил забор и кабель сигнализации аэропорта.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину во многих российских городах, включая Белгород, участились случаи «хлопков».
27 марта беспилотник атаковал газовую станцию в городе.
15 марта в Белгороде раздалось несколько взрывов. Власти заявили о работе ПВО и двух сбитых ракетах.