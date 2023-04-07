Боятся провоцировать украинцев. В Белгороде отменили одну из главных «скреп» — парад на 9 мая

7 апреля, 14:00
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Страх перед ВСУ повлиял даже на такую важную для РФ «скрепу» как 9 мая (Фото:belpressa)

Страх перед ВСУ повлиял даже на такую важную для РФ «скрепу» как 9 мая (Фото:belpressa)

Власти российского Белгорода решили отменить традиционный военный парад на 9 мая, который является одной из главных «скреп» кремлевского режима.

Об этом во время прямого эфира во ВКонтакте сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков.

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Причиной такого решения, по его словам, стали опасения по поводу возможного удара ВСУ.

Видео дня

«Парада не будет, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода. По поводу салюта и шествия „бессмертного полка“… Рассмотрим этот вопрос, так же, как и празднование 80-летия прохоровского сражения, на ближайшем заседании оперативного штаба», — заявил Гладков.

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Он также добавил, что решения по поводу остальных мероприятий к годовщине «победы» в так называемой «великой отечественной войне» региональные власти намерены принять, «исходя из оперативной обстановки».

Таким образом, спустя год после полномасштабного вторжения пренебрежительное отношение россиян к украинцам сменилось на страх перед военной силой, с которой теперь приходится считаться даже во время организации главных праздников РФ.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Военный парад 9 мая День победы Белгород Война России против Украины

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