Боятся провоцировать украинцев. В Белгороде отменили одну из главных «скреп» — парад на 9 мая 7 апреля, 14:00 Страх перед ВСУ повлиял даже на такую важную для РФ «скрепу» как 9 мая (Фото:belpressa)

Власти российского Белгорода решили отменить традиционный военный парад на 9 мая, который является одной из главных «скреп» кремлевского режима.

Об этом во время прямого эфира во ВКонтакте сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков.

Причиной такого решения, по его словам, стали опасения по поводу возможного удара ВСУ.

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«Парада не будет, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода. По поводу салюта и шествия „бессмертного полка“… Рассмотрим этот вопрос, так же, как и празднование 80-летия прохоровского сражения, на ближайшем заседании оперативного штаба», — заявил Гладков.

Он также добавил, что решения по поводу остальных мероприятий к годовщине «победы» в так называемой «великой отечественной войне» региональные власти намерены принять, «исходя из оперативной обстановки».

Таким образом, спустя год после полномасштабного вторжения пренебрежительное отношение россиян к украинцам сменилось на страх перед военной силой, с которой теперь приходится считаться даже во время организации главных праздников РФ.