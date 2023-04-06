«Не долетел 45 км». Дрон с надписью Слава Украине в Подмосковье был подготовкой к параду 9 мая — сооснователь monobank 6 апреля, 20:47 Фрагмент упавшего под Москвой беспилотника (Фото:via Baza / Telegram)

Сооснователь monobank и производитель БПЛА Довбуш Владимир Яценко рассказал подробности падения в Подмосковье дрона с надписью Слава Украине.

В эфире телемарафона в четверг, 6 апреля, Яценко пообещал премию в 20 миллионов гривен украинскому производителю, который 9 мая приземлит на Красной площади в Москве летательный аппарат с украинскими опознавательными знаками.



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«Я считаю, что мы — сообщество производителей БПЛА — должны сделать им [стране-агрессору России] праздник», — сказал он.



По словам Яценко, производители БПЛА Довбуш уже «понемногу разминаются». Он сказал, что самолет с надписью Слава Украине, который упал в Подмосковье 28 марта, был «подготовкой к параду».



«Это был такой маленький учебный самолетик, он зацепил высоковольтную линию, но мы не долетели до Красной площади всего 45 км. [Это была] подготовка к параду: мы немного смотрели, как они реагируют, видят нас или нет. Могу сказать, что все будет хорошо», — добавил он.

28 марта возле Москвы у села Свитино нашли упавший беспилотник с надписью «Слава Украине». Украинская сторона не комментировала этот инцидент.