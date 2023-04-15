Взрыв в Казани: в Сети сообщают о большом количестве погибших и раненых, вероятно, из-за детонации боеприпасов 15 апреля, 19:49 Столб дыма в Казани (Фото:Pravda Gerashchenko/Telegram)

В Сети появилось еще одно видео из Казани, где в субботу, 15 апреля, якобы произошел взрыв в районе танкового полигона. Автор видео заявил о детонации боеприпасов, в результате чего якобы много погибших и раненых.

Соответствующее видео публикуют в разных Telegram-каналах.

Мужчина показал кадры, на которых виден большой столб дыма. По его словам, на полигоне якобы сдетонировали боеприпасы, и «30 человек сразу разорвало, умерло, 70 человек пострадали».

Видео дня

Однако местное издание Inkazan сообщило, что в пресс-службе ГУ МЧС России в Татарстане заявили в ответ редакции, что никаких сообщений о взрывах, хлопках или возгораниях в южной части города к ним не поступало.