Взрыв в Казани: в Сети сообщают о большом количестве погибших и раненых, вероятно, из-за детонации боеприпасов

15 апреля, 19:49
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Столб дыма в Казани (Фото:Pravda Gerashchenko/Telegram)

Столб дыма в Казани (Фото:Pravda Gerashchenko/Telegram)

В Сети появилось еще одно видео из Казани, где в субботу, 15 апреля, якобы произошел взрыв в районе танкового полигона. Автор видео заявил о детонации боеприпасов, в результате чего якобы много погибших и раненых.

Соответствующее видео публикуют в разных Telegram-каналах.

Мужчина показал кадры, на которых виден большой столб дыма. По его словам, на полигоне якобы сдетонировали боеприпасы, и «30 человек сразу разорвало, умерло, 70 человек пострадали».

Видео дня

Однако местное издание Inkazan сообщило, что в пресс-службе ГУ МЧС России в Татарстане заявили в ответ редакции, что никаких сообщений о взрывах, хлопках или возгораниях в южной части города к ним не поступало.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Россия Казань Боеприпасы Взрыв Смерть Полигон Пострадавшие

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