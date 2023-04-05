В центре Москвы горело здание минобороны России — видео 5 апреля, 20:23 Пожар в здании минобороны России 5 апреля (Фото:Baza / Telegram)

В столице страны-террориста РФ Москве произошел пожар в одном из зданий министерства обороны.

Кремлевское агентство ТАСС сообщило об «интенсивном горении» на третьем этаже здания по улице Знаменка в центре Москвы. Позже пропагандисты сообщили, что пожар на площади 60 кв. м ликвидировали.

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Telegram-канал РБК утверждает, что по этому адресу находится старое здание Генштаба. В 2016 году там в результате пожара обрушилась кровля.