В Казани прогремел мощный взрыв возле танкового полигона — фото, видео

15 апреля, 15:07
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В Казани сильный пожар после взрыва (Фото:ПТП / Telegram)

В Казани сильный пожар после взрыва (Фото:ПТП / Telegram)

В российской Казани днем в субботу, 15 апреля, раздался мощный взрыв возле танкового полигона, после чего там вспыхнул пожар.

Фото и видео взрыва публикуют местные телеграм-каналы. Они пишут, что в городе был слышен "сильный хлопок".

На снимках виден высокий столб серого дыма. Пожар, по данным СМИ, вспыхнул в южной части Казани.

Видео дня

В свою очередь МЧС России по Татарстану заявили, что им не поступало сообщений о возгорании.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Татарстан Казань Взрыв Полигон хлопок Война России против Украины

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