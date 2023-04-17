В районе ТЭЦ. В центре Москве вспыхнул масштабный пожар — видео

17 апреля, 15:08
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Причины пожара пока не известны (Фото:Коллаж NV)

Причины пожара пока не известны (Фото:Коллаж NV)

В понедельник, 17 апреля, в центре Москвы вспыхнул очередной масштабный пожар.

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Об этом сообщили в соцсетях очевидцы, опубликовав видео с места событий, на которых видно, как с места возгорания в небо поднимаются густые клубы черного дыма.

https://twitter.com/Andrii_L1983/status/1647887351979319296

По имеющимся данным, в районе ТЭЦ на Бережковской набережной загорелось кафе Плов центр.

Видео дня

https://twitter.com/Anri__Tina/status/1647891959929774081
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В то же время причины пожара, площадь которого составила около 600 кв.м., не уточняются.

«Здание полностью сгорело, на площади в 200 квадратных метров обвалилась крыша со стороны общепита и настроение хозяев», — рассказали в одном из прокремлевских пропагандистских Telegram-каналов.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Москва Кафе ТЭЦ Пожар

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