В районе ТЭЦ. В центре Москве вспыхнул масштабный пожар — видео 17 апреля, 15:08 Причины пожара пока не известны (Фото:Коллаж NV)

В понедельник, 17 апреля, в центре Москвы вспыхнул очередной масштабный пожар.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы, опубликовав видео с места событий, на которых видно, как с места возгорания в небо поднимаются густые клубы черного дыма.

По имеющимся данным, в районе ТЭЦ на Бережковской набережной загорелось кафе Плов центр.

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В то же время причины пожара, площадь которого составила около 600 кв.м., не уточняются.

«Здание полностью сгорело, на площади в 200 квадратных метров обвалилась крыша со стороны общепита и настроение хозяев», — рассказали в одном из прокремлевских пропагандистских Telegram-каналов.