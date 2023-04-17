В районе ТЭЦ. В центре Москве вспыхнул масштабный пожар — видео
Причины пожара пока не известны (Фото:Коллаж NV)
В понедельник, 17 апреля, в центре Москвы вспыхнул очередной масштабный пожар.
Об этом сообщили в соцсетях очевидцы, опубликовав видео с места событий, на которых видно, как с места возгорания в небо поднимаются густые клубы черного дыма.
По имеющимся данным, в районе ТЭЦ на Бережковской набережной загорелось кафе Плов центр.
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В то же время причины пожара, площадь которого составила около 600 кв.м., не уточняются.
«Здание полностью сгорело, на площади в 200 квадратных метров обвалилась крыша со стороны общепита и настроение хозяев», — рассказали в одном из прокремлевских пропагандистских Telegram-каналов.