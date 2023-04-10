В Курске вслед за Белгородом отменили парад на 9 мая «из соображений безопасности» 10 апреля, 11:06 Российские военные на Красной площади в Москве 9 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Shamil Zhumatov/File Photo)

В российском Курске решили не проводить традиционный военный парад 9 мая «из соображений безопасности».

Об этом заявил глава Курской области Роман Старовойт, сообщает пропагандистское агентство Интерфакс.

По его словам, решение отменить парад приняли вместе с «федеральными коллегами», обеспечивающими безопасность на территории региона. Они «учитывали текущую ситуацию».



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С 11 апреля на территории Курской области действует «„желтый“ ( высокий) уровень террористической опасности». Ранее парад на 9 мая отменили в Белгороде, который также граничит с Украиной. По словам губернатора Вячеслав Гладкова, это решили сделать из-за опасений относительно возможного удара ВСУ.

В начале марта росСМИ писали, что в Курской области произошла перестрелка между срочниками: один из них открыл огонь на поражение, убив сослуживца.