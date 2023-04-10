В Подмосковье вспыхнул масштабный пожар: горит склад с запчастями — видео 10 апреля, 17:00 В Подмосковье масштабный пожар (Фото:Подьем / Telegram)

В подмосковном поселке Нахабино днем в понедельник, 10 апреля, вспыхнул масштабный пожар.

Видео, на котором виден огромный столб темно-серого дыма, публикуют местные СМИ.

По их информации, горит склад автозапчастей. Перед возгоранием там слышали взрыв: предварительно разразился кислородный баллон.

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Российское госагентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ пишет, что площадь возгорания составляет 1,4 тысячи квадратных метров.

Официально власти заявили, что внутри находится вторичное сырье пластика.