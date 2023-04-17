Топ-прогнозы от Буданова: когда дроны ударят по Москве, ВСУ начнут контрнаступление, а Украина окончательно победит — интервью NV 17 апреля, 16:31 NV Премиум Главный разведчик страны. Глава ГУР Кирилл Буданов в своем кабинете (Фото:NV)

Какая ценность в слитых документах Пентагона, что происходит с убийцами украинских военнопленных и почему большое наступление РФ превратилось в большое «пшик», — об этом NV побеседовал с руководителем ГУР Кириллом Будановым.

Кабинет руководителя ГУР Кирилла Буданова скорее похож на музей, чем на рабочее место главного военного разведчика страны. Здесь нашлось место и гранате на столе, и уже известной даже россиянам карте распада РФ, и многочисленным наградам и дипломам, телефонам, аквариуму, миниатюре с островом Змеиный, картинам и фотопортрету президента Украины. Среди всего этого на черном кожаном кресле перед серым офисным столом привычно для себя разместился сам Буданов. Именно его россияне считают организатором наиболее дерзких акций украинцев — от подрыва Крымского моста до уничтожения прокремлевских пропагандистов.

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Почти напротив кресла руководителя ГУР, всегда выглядящего сдержанно, на стене висит небольшой рисунок, демонстрирующий разницу между боссом и лидером, то есть примером для подчиненных.

Время от времени поглядывая на этот рисунок, Буданов спокойным голосом, словно говорил о бытовых вещах, рассказал NV о нацеленных на Москву дронах, наступательном потенциале россиян и сделал свой фирменный прогноз о том, когда война закончится.

— Начнем со слива в Сеть секретных материалов Пенгатона. Что произошло, какова цель и насколько обнародованная информация правдива?

— Прежде всего, нужно сказать, что все это является стандартной специальной информационной операцией. В этом и состоит самая большая проблема. Для того чтобы создать, провести специальную информационную операцию, вам нужны как правдивые факты, так и видоизмененные или вообще вымышленные. Но они должны быть комбинированы, иначе это просто не работает. Поэтому стандартная формула для таких операций — это 70−80% правды общей, а 20−30% - это видоизмененные или искусственно созданные факты. Но именно они и являются ключевыми. Конечно, будет очень сложно разобраться за короткий промежуток времени с этим. Нужен анализ всего, что там есть, достаточно подробный. Определенные разногласия мы там видим. А вот сколько там в процентах этого всего будет, поймем со временем.

— Какой эффект должен быть от всего этого?