Дрон с камерами упал на территории завода по производству систем ПВО в Подмосковье — росСМИ 6 апреля, 12:08 Конструкторское бюро Факел (Фото:Wikimapia)

В России самодельный беспилотник с камерами упал на территории Машиностроительного конструкторского бюро Факел в подмосковных Химках, сообщает Telegram-канал Mash.

В сообщении говорится, что БПЛА размером 30 на 30 см нашли охранники при обходе территории предприятия.

По форме он напоминал квадрокоптер, на корпусе закреплено несколько камер.

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Отмечается, что заметно было, что дрон собран кустарно.

Предварительно, БПЛА упал из-за глушилок связи. Сейчас его конструктора ищут правоохранители.

На заводе Факел производят разработку ракет для систем ПВО и ПРО, системы ПВО Тор и С-400, а также модернизируют С-300 и Осу.



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