Дрон с камерами упал на территории завода по производству систем ПВО в Подмосковье — росСМИ

6 апреля, 12:08
Поделиться:
Конструкторское бюро Факел (Фото:Wikimapia)

Конструкторское бюро Факел (Фото:Wikimapia)

В России самодельный беспилотник с камерами упал на территории Машиностроительного конструкторского бюро Факел в подмосковных Химках, сообщает Telegram-канал Mash.

В сообщении говорится, что БПЛА размером 30 на 30 см нашли охранники при обходе территории предприятия.

По форме он напоминал квадрокоптер, на корпусе закреплено несколько камер.

Видео дня

Читайте также:
«Тысячи дронов». Данилов анонсировал появление у Украины ударных БПЛА с дальностью свыше 3000 километров

Отмечается, что заметно было, что дрон собран кустарно.

Предварительно, БПЛА упал из-за глушилок связи. Сейчас его конструктора ищут правоохранители.

На заводе Факел производят разработку ракет для систем ПВО и ПРО, системы ПВО Тор и С-400, а также модернизируют С-300 и Осу.

Накануне командир подразделения аэроразведки «Птахи Мадяра» Роберт Бровди рассказал, как украинские разведывательные дроны буквально издеваются над противовоздушной обороной временно оккупированного РФ Донецка.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Беспилотники Подмосковье Дроны

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X