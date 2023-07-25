Всеобщая мобилизация. Какие повестки и кому вручают на улице и как наказывают за уклонение во время войны

25 июля, 19:07
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Мобилизация в Украине — какие есть виды повесток, как их заполняют и какая ответственность за уклонение (Фото:REUTERS/Вячеслав Мадиевский)

Мобилизация в Украине — какие есть виды повесток, как их заполняют и какая ответственность за уклонение (Фото:REUTERS/Вячеслав Мадиевский)

Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. Во время военного положения все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть принудительно мобилизованы для защиты Отечества. Мобилизация проходит путем вручения повесток военнообязанным и проверки их на пригодность к службе по состоянию здоровья.

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Какие есть виды повесток в Украине
Заполнение повестки и что должно быть в ней указано
Кому вручают повестки на улице
Наказание за уклонение от мобилизации

Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине означают, что все ресурсы должны быть направлены на защиту страны, оперативное восстановление личного состава после потерь и пополнение Сил обороны. Мобилизация происходит в соответствии с секретными мобилизационными планами, которые составляются высшим военно-политическим руководством.

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Территориальные центры комплектования и социальной поддержки получают планы и осуществляют оповещение в соответствии с ними. Также, воинские части подают данные о необходимости доукомплектования подразделений, которые влияют на эти планы. ТЦК осуществляют оповещение о мобилизации путем вручения повесток, и законом слабо урегулированы некоторые особенности этого процесса.

Постановление КМУ № 1487 содержит утвержденную форму повесток. Ее бланк предусматривает расписку с личной подписью лица о получении повестки. Постановлением также предусмотрен порядок вручения таких повесток военнообязанным, а именно: вручение повесток под их личную подпись по месту жительства (пункт 32 постановления).

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Какие есть виды повесток в Украине

Председатель пресс-службы Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Мария Левко сообщила, что законом предусмотрено четыре вида повесток. Это следующие виды:

  1. Повестка для уточнения данных. Эти повестки вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья военнообязанных, месте работы и т. д.
  2. Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. Эта повестка за подписью начальника ТЦК обязывает пройти медицинское обследование. К повестке прилагается карточка исследования и медицинского осмотра военнообязанного. После медкомиссии в этой карточке будет указано заключение военно-врачебной комиссии о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе.
  3. Повестка для призыва на срочную военную службу. Эта повестка предусматривает призыв на срочную военную службу.
  4. Мобилизационное распоряжение. Эта повестка вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы.

Призыв на срочную службу не происходит во время военного положения в соответствии со статьей 18−1 Закона о воинской обязанности и военной службе.

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Заполнение повестки и что должно быть в ней указано

Повестка должна быть правильно заполнена и подписана начальником ТЦК ДО вручения человеку. В любой повестке должны быть указаны следующие данные:

  • фамилия, имя и отчество;
  • год рождения;
  • адрес проживания военнообязанного;
  • вид повестки;
  • дата, время и адрес куда необходимо явиться;
  • уточнения относительно необходимых документов;
  • название органа;
  • печать, подпись, фамилия, имя и отчество начальника ТЦК.
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На юридическом поле идут споры относительно заполнения повестки «на коленке» после проверки документов. По словам разных юристов, юридическая практика свидетельствует о разных подходах судов и их решений относительно правомерности такого вручения повесток, поэтому каждый случай в суде является уникальным.

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Кому вручают повестки на улице

Начальник харьковского областного ТЦК Владимир Аррап подчеркнул в интервью ArmyInform, что обязанность защищать Украину предусмотрена Конституцией и работники ТЦК принудительно мобилизуют всех мужчин, независимо от их желания.

«Мы руководствуемся Конституцией Украины, где в ст. 65 прописано, что защита независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью каждого гражданина. Законом Украины О воинской обязанности и военной службе и еще рядом нормативно-правовых актов», — подчеркнул он.

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Как пояснил Leopolis руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Александр Тищенко

«Добровольно в военкоматы приходит где-то около 20% (половина из которых контрактники) от планового задания, которое мы должны выполнить. Если не будет этих розысков, доставки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой», — говорит он.

Как сообщил представитель областного Полтавского областного ТЦК Роман Истомин, мужчины, в частности ВПЛ, после смены места жительства не становятся на воинский учет в ТЦК и не сообщают учетные данные.

«Могут быть и объективные основания, это ВПЛ, у которых не было возможности там сняться с воинского учета и здесь стать. Но многие граждане, которые переехали условно в Киев, там они живут, работают и по месту жительства мы не находим этого человека. Поэтому как метод оповещения военнообязанных, начались вручения в людных местах. Это в рамках закона», — пояснил военный.

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Повестку на улице могут получить мужчины из таких категорий:

  • мужчины от 18 до 60 лет с правом на отсрочку, подтвержденным ТЦК;
  • исключенные с воинского учета мужчины от 18 до 60 лет;
  • мужчины от 18 до 60 лет с бронированием на работе;
  • снятые с воинского учета мужчины от 18 до 60 лет;
  • мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью и тяжелыми болезнями;
  • мужчины от 18 до 60 лет, которые не имеют оснований для отсрочки;
  • мужчины от 18 до 60 лет, которые были осуждены к тяжкому преступлению.

Все мужчины от 18 до 60 лет должны явиться в ТЦК и подать документы, подтверждающие, что они имеют право на отсрочку, совершили тяжкое преступление или имеют тяжелую инфекционную болезнь или деформирование опорно-двигательного аппарата, которые не позволяют мобилизовать их принудительно.

Наказание за уклонение от мобилизации

Как сообщил NV юрист Ростислав Небельский, уголовная ответственность не наступает сразу, когда мужчине вручают повестку впервые — об уточнении учетных данных.

«Уголовная ответственность за уклонение наступает на этапе, когда лицу уже вручили повестку о необходимости явиться непосредственно для прохождения службы. То есть обычно это когда уже лицо прошло медкомиссию, было признано годным, а оснований для отсрочки нет, и ему вручили повестку именно на прохождение службы», — подчеркнул он.

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Если это первичная повестка, которые касаются уточнения учетных данных, то за неявку наступает лишь административная ответственность.

«Уголовная ответственность установлена статьей 336 Уголовного кодекса Украины и она сформулирована именно как уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. Ответственность устанавливается лишением свободы от 3 до 5 лет», — подчеркнул он.

Соответственно, в случае уклонения от надлежащим образом врученной повестки об уточнении данных и о прохождении военно-врачебной комиссии предусмотрена административная ответственность. В случае уклонения от повестки с мобилизационным распоряжением наступает уголовная ответственность.

  • в соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях административная ответственность может быть в виде наложены штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. Повторное нарушение или нарушение в особое положение влекут за собой наложение штрафа на граждан от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан;
  • по статье 335 Уголовного кодекса Украины — «Уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава» виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности — ограничение свободы сроком до 3 лет;
  • статья 336 Уголовного кодекса Украины — «Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период» — наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет;
  • статья 337 УК предусматривает штраф от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного года в случае уклонения, военнообязанного, резервиста от воинского учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК, руководителями соответствующих органов СБУ, соответствующих подразделений Службы внешней разведки Украины;
  • по части 3 статьи 38 Закона Украины о воинской обязанности органы Национальной полиции Украины в установленном законом порядке обязаны по обращению ТЦК, ЦУ или региональных органов СБУ доставить в такие ТЦК, ЦУ или региональные органы СБУ лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210−1 КУАП.

Национальная полиция Украины или ее территориальные подразделения в пределах компетенции по требованию ТЦК подают в десятидневный срок сведения в отношении призывников о привлечении к уголовной ответственности, отсутствие (наличие) судимости.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Мобилизация Повестка Уклонение от мобилизации Война России против Украины территориальные центры комплектования ТЦК

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