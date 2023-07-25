Всеобщая мобилизация. Какие повестки и кому вручают на улице и как наказывают за уклонение во время войны 25 июля, 19:07 Мобилизация в Украине — какие есть виды повесток, как их заполняют и какая ответственность за уклонение (Фото:REUTERS/Вячеслав Мадиевский)

Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. Во время военного положения все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть принудительно мобилизованы для защиты Отечества. Мобилизация проходит путем вручения повесток военнообязанным и проверки их на пригодность к службе по состоянию здоровья.

Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине означают, что все ресурсы должны быть направлены на защиту страны, оперативное восстановление личного состава после потерь и пополнение Сил обороны. Мобилизация происходит в соответствии с секретными мобилизационными планами, которые составляются высшим военно-политическим руководством.

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Территориальные центры комплектования и социальной поддержки получают планы и осуществляют оповещение в соответствии с ними. Также, воинские части подают данные о необходимости доукомплектования подразделений, которые влияют на эти планы. ТЦК осуществляют оповещение о мобилизации путем вручения повесток, и законом слабо урегулированы некоторые особенности этого процесса.

Постановление КМУ № 1487 содержит утвержденную форму повесток. Ее бланк предусматривает расписку с личной подписью лица о получении повестки. Постановлением также предусмотрен порядок вручения таких повесток военнообязанным, а именно: вручение повесток под их личную подпись по месту жительства (пункт 32 постановления).

Какие есть виды повесток в Украине

Председатель пресс-службы Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Мария Левко сообщила, что законом предусмотрено четыре вида повесток. Это следующие виды:

Повестка для уточнения данных. Эти повестки вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья военнообязанных, месте работы и т. д. Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. Эта повестка за подписью начальника ТЦК обязывает пройти медицинское обследование. К повестке прилагается карточка исследования и медицинского осмотра военнообязанного. После медкомиссии в этой карточке будет указано заключение военно-врачебной комиссии о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе. Повестка для призыва на срочную военную службу. Эта повестка предусматривает призыв на срочную военную службу. Мобилизационное распоряжение. Эта повестка вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы.

Призыв на срочную службу не происходит во время военного положения в соответствии со статьей 18−1 Закона о воинской обязанности и военной службе.

Заполнение повестки и что должно быть в ней указано

Повестка должна быть правильно заполнена и подписана начальником ТЦК ДО вручения человеку. В любой повестке должны быть указаны следующие данные:

фамилия, имя и отчество;

год рождения;

адрес проживания военнообязанного;

вид повестки;

дата, время и адрес куда необходимо явиться;

уточнения относительно необходимых документов;

название органа;

печать, подпись, фамилия, имя и отчество начальника ТЦК.

На юридическом поле идут споры относительно заполнения повестки «на коленке» после проверки документов. По словам разных юристов, юридическая практика свидетельствует о разных подходах судов и их решений относительно правомерности такого вручения повесток, поэтому каждый случай в суде является уникальным.

Кому вручают повестки на улице

Начальник харьковского областного ТЦК Владимир Аррап подчеркнул в интервью ArmyInform, что обязанность защищать Украину предусмотрена Конституцией и работники ТЦК принудительно мобилизуют всех мужчин, независимо от их желания.

«Мы руководствуемся Конституцией Украины, где в ст. 65 прописано, что защита независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью каждого гражданина. Законом Украины О воинской обязанности и военной службе и еще рядом нормативно-правовых актов», — подчеркнул он.

Как пояснил Leopolis руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Александр Тищенко

«Добровольно в военкоматы приходит где-то около 20% (половина из которых контрактники) от планового задания, которое мы должны выполнить. Если не будет этих розысков, доставки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой», — говорит он.

Как сообщил представитель областного Полтавского областного ТЦК Роман Истомин, мужчины, в частности ВПЛ, после смены места жительства не становятся на воинский учет в ТЦК и не сообщают учетные данные.

«Могут быть и объективные основания, это ВПЛ, у которых не было возможности там сняться с воинского учета и здесь стать. Но многие граждане, которые переехали условно в Киев, там они живут, работают и по месту жительства мы не находим этого человека. Поэтому как метод оповещения военнообязанных, начались вручения в людных местах. Это в рамках закона», — пояснил военный.

Повестку на улице могут получить мужчины из таких категорий:

мужчины от 18 до 60 лет с правом на отсрочку, подтвержденным ТЦК;

исключенные с воинского учета мужчины от 18 до 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет с бронированием на работе;

снятые с воинского учета мужчины от 18 до 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью и тяжелыми болезнями;

мужчины от 18 до 60 лет, которые не имеют оснований для отсрочки;

мужчины от 18 до 60 лет, которые были осуждены к тяжкому преступлению.

Все мужчины от 18 до 60 лет должны явиться в ТЦК и подать документы, подтверждающие, что они имеют право на отсрочку, совершили тяжкое преступление или имеют тяжелую инфекционную болезнь или деформирование опорно-двигательного аппарата, которые не позволяют мобилизовать их принудительно.

Наказание за уклонение от мобилизации

Как сообщил NV юрист Ростислав Небельский, уголовная ответственность не наступает сразу, когда мужчине вручают повестку впервые — об уточнении учетных данных.

«Уголовная ответственность за уклонение наступает на этапе, когда лицу уже вручили повестку о необходимости явиться непосредственно для прохождения службы. То есть обычно это когда уже лицо прошло медкомиссию, было признано годным, а оснований для отсрочки нет, и ему вручили повестку именно на прохождение службы», — подчеркнул он.

Если это первичная повестка, которые касаются уточнения учетных данных, то за неявку наступает лишь административная ответственность.

«Уголовная ответственность установлена статьей 336 Уголовного кодекса Украины и она сформулирована именно как уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. Ответственность устанавливается лишением свободы от 3 до 5 лет», — подчеркнул он.

Соответственно, в случае уклонения от надлежащим образом врученной повестки об уточнении данных и о прохождении военно-врачебной комиссии предусмотрена административная ответственность. В случае уклонения от повестки с мобилизационным распоряжением наступает уголовная ответственность.

в соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях административная ответственность может быть в виде наложены штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. Повторное нарушение или нарушение в особое положение влекут за собой наложение штрафа на граждан от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан;

по статье 335 Уголовного кодекса Украины — «Уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава» виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности — ограничение свободы сроком до 3 лет;

статья 336 Уголовного кодекса Украины — «Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период» — наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет;

статья 337 УК предусматривает штраф от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного года в случае уклонения, военнообязанного, резервиста от воинского учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК, руководителями соответствующих органов СБУ, соответствующих подразделений Службы внешней разведки Украины;

по части 3 статьи 38 Закона Украины о воинской обязанности органы Национальной полиции Украины в установленном законом порядке обязаны по обращению ТЦК, ЦУ или региональных органов СБУ доставить в такие ТЦК, ЦУ или региональные органы СБУ лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210−1 КУАП.

Национальная полиция Украины или ее территориальные подразделения в пределах компетенции по требованию ТЦК подают в десятидневный срок сведения в отношении призывников о привлечении к уголовной ответственности, отсутствие (наличие) судимости.