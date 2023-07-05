Законом урегулированы права и обязанности. Что может и не может делать работник ТЦК при вручении повестки — действия при нарушениях 5 июля, 19:40 Повестки на улице и адресно — что можно и нельзя делать представителям ТЦК во время вручения (Фото:Генштаб ВСУ)

Мобилизация должна происходить в соответствии с мобилизационными планами и по законам и Конституции Украины в пределах полномочий территориальных центров комплектования. Украинцы сообщают о нарушениях со стороны работников ТЦК. Рассказываем, что известно о полномочиях ТЦК по мобилизации и куда обратиться в случае нарушения.

Общая мобилизация и военное положение действують в Украине с 24 февраля 2022 года. Десятки тысяч мужчин и женщин мобилизовались для защиты Украины от России. Мобилизуются как добровольцы, которые хотят защитить страну, так и происходит принудительная мобилизация после выдачи повесток военнообязанных.

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Вручение повесток регулируют Закон Украины О мобилизации и мобилизационной подготовке и Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятия призывников на военную службу по контракту, утвержденное Постановлением КМУ № 352.

Постановление КМУ № 1487 регулирует воинский учет и правила вручения повесток военнообязанным, а Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки закрепило права и обязанности работников ТЦК.

Защита государства — это конституционная обязанность граждан Украины, и представители ТЦК уполномочены подтолкнуть их к выполнению этой обязанности, однако бывают случаи, когда работники ТЦК нарушают законы и превышают полномочия.

Первый заместитель Министра обороны Украины Александр Павлюк опубликовал информацию о том, куда обращаться украинцам в случае нарушения со стороны работников ТЦК.

«В средствах массовой информации и социальных сетях распространена информация об отдельных случаях недостойного поведения военнослужащих из состава ТЦК по отношению к гражданам Украины. В рамках проверки работы ТЦК во всех регионах Украины готовы реагировать на каждый подобный инцидент», — заверил он.

Замминистра пообещал, что по каждой подобной ситуации будут проведены служебные расследования, а виновные — привлечены к строгой ответственности согласно действующему законодательству.

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«Подчеркну, что все случаи, которые позорят высокое звание военнослужащего Вооруженных Сил Украины, офицера, не будут оставлены без жесткой реакции. Прошу граждан, которые сталкивались с проблемами во взаимодействии с уполномоченными лицами ТЦК и СП, присылать сведения о таких случаях. Преодолеть вызовы, которые сегодня стоят перед нами, мы можем только вместе!», — обратился Александр Павлюк к украинцам.

Сообщить о нарушениях со стороны работников ТЦК в Украине можно по этим контактам:

по номеру 0 800 31 01 79;

на электронную почту tckreport@gmail.com;

на чат-бот в телеграм: https://t.me/tck_report_bot



Кто может вручать повестки в Украине

Юристы из правовой организации Безоплатная правовая помощь объяснили, какой алгоритм проверки документов во время военного положения, и какие документы должны предъявить представители полиции и ТЦК.

В соответствии с пунктом 56 Положения, оповещение граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытие на призывные участки осуществляется по распоряжениям руководителей районных (городских) территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Вручение повесток осуществляют уполномоченные на это лица:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций, независимо от подчинения и формы собственности;

представители учебных заведений;

должностные лица районного ( городского) ТЦК.

Основания для проверки документов на улице

В законодательстве Украины не определено место, где можно выдавать повестки, представители ТЦК вручают повестки во всех публичных местах и адресно. Для этого необходимо сначала проверить документы у лица, которому собираются вручить повестку.

Работники Нацполиции и ТЦК имеют право проверять документы во время военного положения, но на основании следующих причин, указанных в пункте 7 Постановления КМУ № 1456:

если человек имеет внешние признаки, похожие на признаки лица, находящегося в розыске, или безвестно исчезнувшего лица;

если существует достаточно оснований полагать, что человек совершил или намеревается совершить правонарушение;

если человек находится на территории или объекте со специальным режимом;

если у человека есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, оборот которых ограничен или запрещен или для хранения, использования или перевозки которых требуется разрешение, если установить такие права иным образом невозможно;

если человек находится в месте совершения уголовного, административного правонарушения или дорожно-транспортного происшествия, другого чрезвычайного происшествия;

если внешние признаки человека или транспортного средства или его действия дают достаточные основания полагать, что лицо причастно к совершению правонарушения, транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения;

нарушение человеком соответствующих запретов, введенных на территории, где введен правовой режим военного положения.

Как происходит проверка документов

Законом не предусмотрен порядок действий военных при проверке документов, однако, согласно части третьей статьи 18 Закона Украины О Национальной полиции, обращаясь к лицу для проверки документов полицейский обязан:

назвать свою фамилию, должность, служебное звание;

предъявить жетон, свое служебное удостоверение, копию приказа коменданта по его требованию

дать возможность ознакомиться с имеющейся там информацией. Полицейский не обязан передавать лицу свое удостоверение, а должен держать его в своих руках;

назвать основание определенное в пункте 7 Порядка проверки.

По пункту 5 Постановления КМУ № 1456, полицейские и работники ТЦК должны предъявить по требованию приказ коменданта о праве на проверку документов, в котором указана фамилия лица, осуществляющего проверку.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец подчеркнул, что граждане имеют право проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток.

Уполномоченные представители ТЦК перед вручением повестки по требованию украинца обязаны предъявить:

служебное удостоверение ТЦК, подтверждающее, что они именно те, кто указан в приказе коменданта о проверке документов;

приказ коменданта о проверке документов;

приказ или распоряжение ТЦК которым уполномочены указанные лица на вручение повесток;

назвать основание определенное в пункте 7 Порядка проверки;

Заполнение повестки после проверки документов

Повестки должны быть заблаговременно заполнены до вручения и быть с подписью председателя ТЦК и мокрой печатью.

Постановление Кабинета министров № 1487 содержит утвержденную форму повесток. Ее бланк предусматривает расписку с личной подписью лица о получении повестки.

Постановлением № 1487 также установлен порядок вручения таких повесток военнообязанным, а именно: вручение повесток под их личную подпись по месту жительства (пункт 32 постановления).

Кроме этого решением Верховного Суда по делу № 759/5435/16-к от 28 января 2020 года установлено, что надлежащее вручение повестки может быть только лично под подпись, а никаким другим способом.

В Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки в 2023 году были внесены правки, в частности, которые позволяют вручать повестки военнообязанным не только в пределах ТЦК, где они стоят на учете, а в любом городе, области или районе Украины.

Должностные лица кроме начальника ТЦК не имеют права заполнять пустую повестку с подписью председателя ТЦК перед вручением. Однако, законодательством не предусмотрена ответственность за такие действия, поэтому по закону это не считается нарушением, за которое они должны отвечать.

Отказ от вручения повестки

В случае отказа от повестки, гражданину могут сообщить об его обязанности в присутствии двух свидетелей и предложить подписать акт об отказе.

В случае, если процедура вручения повестки состоялась с нарушением, человек имеет право фиксировать это и указать в отказе от повестки и в присутствии свидетелей. Видеофиксация вручения повестки разрешена, однако запрещено снимать на видео представителей ТЦК или Нацполицию.

Представители полиции и/или работники ТЦК или военные ВСУ не имеют права задерживать лицо и против его воли доставлять его в участок или в ТЦК после отказа от повестки или просто после вручения повестки. Они не имеют права отбирать документы лица или отбирать телефон. В случае незаконной доставки в ТЦК военные или полиция не могут препятствовать вызвать адвоката или сообщить родственникам о своем местонахождении или вызвать Нацполицию, чтобы сообщить о нарушении.

Когда мужчин задерживают за уклонение в Украине

Как пояснил РБК-Украина адвокат Станислав Полевой, военные (представители ТЦК) не могут задерживать мужчин, однако законом предусмотрено, что соответствующее право имеет нацполиция.

«Национальная полиция по обращению районных (городских) ТЦК, или органов СБУ осуществляет административное задержание (сроком не более чем на 3 часа) и доставку призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях», — подчеркнул он.

В частности, речь идет о том, что в случае отказа военнообязанного прибыть в ТЦК к нему могут быть применены меры административного принуждения.